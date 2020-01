Chauffeur buiten levensgevaar na klap van vrachtwagen Wouter Spillebeen Cedric Matthys en Erik De Troyer

14 januari 2020

18u53 46 Gent Op de John F. Kennedylaan ter hoogte van Sint-Kruis-Winkel in de richting van Zelzate is dinsdagavond een chauffeur gewond geraakt bij een aanrijding. Een vrachtwagen reed rond 17.30 uur achteraan op hem in. “De man is intussen buiten levensgevaar”, laat het parket van Oost-Vlaanderen weten.

De chauffeur vertraagde voor de lichten, maar de bestuurder van de vrachtwagen merkte dat te laat op. De vrachtwagen ramde de auto achteraan. Door de enorme klap werd de wagen weggeslingerd over de andere rijrichting tot in de gracht naast de weg. De chauffeur zat in de wagen gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij werd uiteindelijk in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, maar is intussen aan de betere hand. Door het ongeval ontstond al snel een lange file. De politie slaagde er wel in om telkens een rijvak open te houden.

Zwart kruispunt

Amper drie maanden geleden, op donderdag 3 oktober, kwam bij een verkeersongeval op hetzelfde kruispunt een vrouw om het leven. Ook hier reed een vrachtwagen in op de stilstaande wagen. Het is dan ook de vraag wanneer het dodelijke punt zal verdwijnen. Volgens het huidige plan worden alle gevaarlijke plekken op de R4 tussen 2022 en 2027 aangepakt. In Sint-Kruis-Winkel zouden zowel Knippegroen als Sint-Kruis-Winkeldorp doodlopende straten worden. Wie Sint-Kruis-Winkel met de auto in wil zal er al aan het nieuwe kruispunt aan de Moervaart af moeten. Daar plant men een grote zwevende rotonde vergelijkbaar met het ‘Ovaal van Wippelgem’ aan de andere kant van de haven. Er komt een aansluiting voor wagens via de Schuitstraat.