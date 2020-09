Chauffeur (29) aangehouden na dodelijk ongeval waarbij Stefanie (25) stierf : “Geen geldig rijbewijs en was onder invloed”

Gent

De 29-jarige man, die gisteren met zijn vriendin Stefanie Verstappen (25), betrokken was bij een ongeval in de Noordhoutstraat in Drongen is aangehouden. De jonge vrouw overleefde de klap niet. De man werd vrijdagmiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van onder meer onopzettelijke doding. “De bestuurder reed zonder geldig rijbewijs en was onder invloed van alcohol en drugs”, meldt het parket.