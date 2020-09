Charlotte De Visscher (34) start dubbelconcept: “Bij TabLot kan je werken en ontspannen tegelijk” Wietske Vos

11 september 2020

16u14 5 Gent Achter een prachtig gerestaureerde gevel in de Koning Leopold II-laan kan je vanaf nu werken en ontspannen tegelijk. Charlotte De Visscher gaat er van start met TabLot, een plek waar bedrijven terecht kunnen voor een vergaderruimte én een verzorgde maaltijd.

Wie het imposante herenhuis van Charlotte De Visscher (34) aan het Citadelpark binnenstapt, voelt zich direct thuis door de gezellige en huiselijke inrichting. “Het is dan ook mijn privéwoning, die ik gedeeltelijk ingericht heb voor mijn nieuwe project, TabLot”, vertelt De Visscher. TabLot, een samenstelling van ‘table’ en Charlotte, moet een werk- en ontspanningsplek worden.

Passie voor koken

De Visscher, van opleiding apotheker en biowetenschapper, gaf in 2018 haar job als business development manager in de biotechsector op voor haar droom: een nieuwe plek creëren waar mensen terecht kunnen om te vergaderen en te werken in een meeting room, en waar ze daarna de voeten onder tafel kunnen schuiven voor een huisbereide maaltijd. “Het concept combineert mijn passie voor koken met het plezier dat ik altijd ervaar als ik vrienden uitnodig bij mij thuis en hen in de watten leg.”

De definitieve beslissing voor de ommezwaai kwam er na een reis van drie maanden naar Nieuw-Zeeland. “Daar heb ik veel tijd gehad om na te denken”, blikt De Visscher terug. “Ik dacht: ‘Is dit nu wat ik wil?’ Het antwoord was nee. Toen ik terugkwam, deed zich de kans voor om dit pand te kopen. Zo was de knoop snel doorgehakt.”

Later gestart

Bij de lancering van TabLot stak corona helaas een stok in de wielen. “Normaal zou TabLot openen in maart, mijn website ging online op vrijdag 13 maart”, aldus De Visscher. “Ik was vóór de start er nog even tussenuit, naar Marrakesh, en ben maar net op tijd nog thuis geraakt. Toen TabLot niet kon opengaan, heb ik beslist om eerst nogmaals mijn schouders te zetten onder de zomerbar die we al eerder organiseerden in het huis van mijn ouders in Landegem. Maar nu wil ik echt van start gaan met TabLot.”

Toch kan ze haar oorspronkelijke plan nog niet uitvoeren. “Het was de bedoeling grotere groepen van bedrijven aan te trekken, voor teambuildings en dergelijke. Dat kan nu nog niet. Toch is met 5 reservaties voor de eerste twee weken de meetingspace al bijna volgeboekt en ook voor de private dining staan al 4 reservaties genoteerd, al is het voor kleinere groepen van 5 tot 6 personen. Of ik eraan gedacht heb mijn project te stoppen? Nee, geen moment. Corona zal niet blijven duren en omdat het bij mij thuis is, zit je ook extra ‘veilig’: er zijn geen vreemde mensen in dezelfde ruimte, het is echt onder elkaar.”

Grote voorbeelden

Op de benedenverdieping bevindt zich een huiselijke huiskamer om te praten en te aperitieven. Daarnaast ligt de eetkamer met een lange eettafel, die uitgeeft op de tuin. Voor de vergaderruimte moet je enkele trappen op, naar de zolder. Het eten bereidt Charlotte De Visscher volledig zelf, geïnspireerd door grote voorbeelden als Jamie Oliver, Nigella Lawson, Otto Lenghi en Jeroen Meus. “Ik dresseer geen borden, maar zet de pannen klaar voor de mensen om zelf te nemen, net als thuis”, lacht ze. “Zo kan ik het voorlopig alleen bolwerken.”

De naam TabLot heeft trouwens nog een dubbele betekenis: het verwijst ook naar de ‘tableaus’, de schilderijen die her en der de muren van TabLot sieren.

Voor meer info kan je hier terecht: www.tablot.be.