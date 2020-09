Charlatan wordt Charleston: coronaproof eten en naar optredens kijken in bekendste café van de Vlasmarkt Sabine Van Damme

16 september 2020

06u30 0 Gent Na zes maanden hebben ze het wel gehad, met al dat gesloten zijn. Dus doet danscafé Charlatan op de Vlasmarkt op 9 oktober de deuren weer open. Niet als het gekende ‘oord van verderf’ waar je de hele nacht door kan dansen, wel als Charleston, waar je per bubbel kan tafelen en van een optreden genieten.

“We kunnen niet nog langer gesloten blijven”, vindt Gerald Claes van de Charlatan. “Dus hebben we onszelf omgevormd tot Charleston. Je kan er tafelen met je bubbel en genieten van het avond- en maagvullend programma. Concert, Q&A, ‘Een Avond Met...’, comedy, burlesque, quiz, alles wat genietbaar is per 4 personen aan tafel passeert de revue, en dat 2 keer per dag. Tijdens de eerste voorstelling zorgt de Feestarchitect voor een maaltijd in de vorm van fingerfood. De laatavondvoorstelling is zonder eten.”

Voor de voorstellingen worden slechts 160 tickets per dag aangeboden, telkens voorstellingen van 80 personen, één om 18u en één om 21u. De verkoop van tickets gebeurt altijd per vier, en enkel via voorverkoop. Bij niet-uitverkochte voorstellingen is er nog een avondkassa mogelijk. “We staan voor een maximale publieksveiligheid”, verzekert het team van de Charlatan. We werken per bubbel, wie rondloopt moet een mondmasker dragen, er is een aangepast zaalplan met circulatie, er is ventilatie, en aandacht voor alle regels zoals handhygiëne.

Het programma krijgt intussen vorm: Mathias Sercu & de Opportuniteiten komen op 9 oktober, Piet De Praitere + The Lunatics Deluxe (met pianobegeleiding) op 11 oktober, Soirée Burlesque - Zoe Bizoe & Friends op 16/10, Lady Linn ft. Filip Vandebril, Pablo Casella, Tom Callens & Dj Red D op 23/10 en Frank Vander Linden - solo + Renée op 30/10. Voor november en december staan onder meer Het Zesde Metaal en Freddy de Vadder al gepland.

Tickets zijn te koop vanaf woensdag 16 september 12u via www.charlatan.be.