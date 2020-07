Charlatan steunt dj’s met betalend streamingfestival Sabine Van Damme

16 juli 2020

16u28 2 Gent Het bekende danscafé Charlatan op de Vlasmarkt is nog steeds gesloten en dus staan ook de resident dj’s nog steeds aan de kant. Maar Charlatan laat hen niet in de kou staan. “We organiseren een live-stream dj-festival en de opbrengst van de tickets gaat volledig naar hen”, aldus Gerald Claes.

De Gentse feesten gaan dit jaar door online via streaming. Charlatan maakt van de gelegenheid gebruik om de resident dj’s een hart onder de riem te steken. “We organiseren de typische Charlatan feestjes met onze dj’s en je kan gewoon volgen thuis in de zetel, of op ons terras met een hoofdtelefoon, of gelijk waar eigenlijk”, zegt Gerald. “Het enige wat je daarvoor moet doen is een ticket van 10 euro kopen. Voor die 10 euro krijg je toegang tot 10 dagen online feest met meer dan 20 dj-sets, telkens vanaf 23 uur. De live streams zijn te herbekijken tot eind augustus. En meer nog, met je ticket krijg je ook nog eens een gratis Vedett in Bar Jos, tot 16 augustus. Waarom we dat doen? Zonder dj’s geen feest en zonder feest geen Charlatan. We zijn ervan overtuigd dat onze vaste klanten best wel 10 euro over hebben voor hun favoriete dj’s. De volledige opbrengst gaat immers naar hen. Zij hebben dat hard nodig, in deze coronatijden.

Op het programma: vr 17 CLASS ACTION - Thang & Filston Faisal & Hakimm; za 18 LOVE ON TOP CLUB - Alexander + BAVR LIGHTERS UP w/ Soul Shakers; zo 19 TEKNOVILLE - Michael Forzza + Dimitri Andreas, DESTINO LATINO – Mara; ma 20 Lefto x Red D, MUZI Cartel w/ Lebawski; di 21 SNAAK - Herder + Jeudy & Fish; wo 22 TRILLERS w/ Eagl + Kestified, Rakesh; do 23 WE PLAY HOUSE - Red D, ROCKAWAY BEATS - Eppo Janssen & Nadiem Shah; vr 24 FRONTAL (Stikstof) - Dj Vega & Proceed KELDERKOT – José; za 25 Franky Jones & CJ Bolland, WE THE PEOPLE - Pete Howl + Nikomba; zo 26 AGE OF LOVE - Mr sam + Marko de La Rocca

Tickets via Eventbrite.