Chaos op Hundegemsesteenweg Ledeberg na spectaculaire crash Wouter Spillebeen & Sabine Van Damme

04 januari 2020

23u03 0 Gent Aan de Hundelgemsesteenweg in Ledeberg is even voor 23 uur een auto op spectaculaire wijze gecrasht. Het voertuig belandde rechtop tegen een gevel van de huizenrij.

Hoe het ongeval juist gebeurde is nog niet duidelijk. Volgens omstaanders vloog de auto uit de bocht. In elk geval is het momenteel beter de omgeving van de Hundelgemsesteenweg in Ledeberg te vermijden.

Dadelijk meer.