Chaos op de Gentse ring: “Quasi alle verkeerslichten uitgevallen” Erik De Troyer

19 juni 2020

18u43 0 Gent In Gent zijn vrijdag tijdens de avondspits quasi alle verkeerslichten uitgevallen. De politie is op de hoogte. Het probleem is gemeld aan de stadsdiensten en het Agentschap Wegen en Verkeer. “We gaan na of we politie-inspecteurs moeten inzetten op de gevaarlijke kruispunten”, laat politiewoordvoerder Bart De Cocker weten.

De Dampoort, de Heuvelpoort of de Rooigemlaan. Overal in Gent zijn vrijdagavond tijdens spits verkeerslichten uitgevallen. Dat zorgde voor heel wat chaos aangezien fietsers, voetgangers en auto’s tegelijkertijd het kruispunt opreden.

“Wat de oorzaak is, weten we nog niet”, zegt politiewoordvoerder Bart De Cocker, “maar gisteren (donderdag, nvdr.) kampten we met hetzelfde probleem. Toen bleef de verkeerschaos uit. Alle instanties zijn volop in de weer om de lichten te herstellen.”