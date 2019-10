Champagnekelder in Klein Turkije sluit deuren Yannick De Spiegeleir & Anthony Statius

13 oktober 2019

18u50 13 Gent Na dit weekend kan je geen bubbels meer nippen in de Champagnekelder in Klein Turkije. Uitbater Werner Lanneau gooit de handdoek in de ring. “De zaak was niet rendabel genoeg”, klinkt het.

De Champagnekelder opende twee jaar geleden de deuren in een pand waar voorheen een paaldansclub gevestigd was. Huidig uitbater Lanneau nam de zaak vorig jaar over, maar heeft nu beslist om er de stekker uit te trekken. Dit weekend was de zaak voor de laatste keer open. “Met het circulatieplan wist ik dat ik moeilijk mensen uit de rand van Gent zou kunnen aantrekken, maar ik had gehoopt dat het toerisme dat zou compenseren. De zaak blijkt echter niet rendabel genoeg. Ook persoonlijke reden, waar ik verder niet op wens in te gaan, spelen een rol in mijn beslissing.” Het pand is intussen verkocht en zou in de toekomst heropenen als restaurant.