Centrum vol tijdelijke fietsrekken geplaatst om ze ver genoeg uit elkaar te kunnen stallen Sabine Van Damme

14 mei 2020

17u47 8 Gent Zowat overal in de buurt van winkelstraten staan plots fietsrekken in de stad. Niet netjes of discreet langs de kant, maar pal in het midden van pleinen. Vrijdagmarkt, Kouter, Veerleplein, overal staan ze.

Het gaat om bijna 800 extra fietsenstallingen, die her en der in het centrum zijn neergepoot. Ze zijn bedoeld om in coronatijden ook de fietsen veilig te kunnen stallen, dus ver genoeg uit elkaar. Daarom werd er extra capaciteit voorzien. De stad moedigt immers iedereen die naar het centrum wil komen aan om dat met de fiets te doen. Het openbaar vervoer nemen of samen in de auto stappen wordt immers nog steeds afgeraden. Wie het openbaar vervoer neemt, moet ook verplicht een mondmasker op. Dat hoeft niet als je fietst, al is het uiteraard ook niet verboden.