Celstraffen met uitstel na rooftocht langs McDonald’s, voetbalkantine KAA Gent Ladies en carwash Wouter Spillebeen

23 juli 2020

17u11 0 Gent Een bende overvallers die onder andere de McDonald’s in Wondelgem beroofden in juni van vorig jaar, hebben woensdag voorwaardelijke straffen gekregen. Ze zaten al maanden in de cel na minstens zeven overvallen, diefstallen, afpersingen en inbraken. “Jullie krijgen nog een kans, dus jullie doen er goed aan om die te grijpen”, gaf de rechter hen mee.

Op maandagochtend 24 juni stormden drie gewapende overvallers binnen in de McDonald’s, die toen nog maar een half uur open was. Ze stalen de kassa en namen de vlucht richting Evergem. Tijdens de overval raakte een man gewond. De politie begon een intensief onderzoek naar de daders in samenwerking met de politiezone Assenede-Evergem. Aan de hand van camerabeelden kon de eerste verdachte begin augustus gevat worden, nota bene bij een andere diefstal.

Voorwaarden

De 18-jarige verdachte uit Gent werd in voorhechtenis genomen. In de maanden nadien identificeerde de politie nog drie jonge verdachten die ook achter de tralies gezet werden. Het parket kon woninginbraken, diefstallen met geweld en twee autodiefstallen aan de bende linken. Tussen juni en augustus pleegden de jongemannen de ene misdaad na de andere. Ze persten een persoon af voor zijn gsm en zijn portefeuille, maakten een Peugeot Partner en een BMW buit, stalen een veertigtal zakken chips en flessen bier en beroofden een apotheek, een carwash en de kantine van de KAA Gent Ladies. Veelal was hun buit relatief klein, maar hadden hun daden grote gevolgen voor de slachtoffers.

6.000 euro voor slachtoffer

De rechter besloot hen nog een kans te geven en sprak celstraffen uit met uitstel, met uitzondering van de maanden die ze al in de cel doorbrachten. “Jullie doen er goed aan om die kans te grijpen”, gaf de rechter hen mee. Het kopstuk van de bende kreeg drie jaar met uitstel. Twee andere beklaagden kregen twee jaar met uitstel omdat ze niet bij alle diefstallen aanwezig waren. Ze moeten wel strenge voorwaarden naleven de komende jaren. Een vierde beklaagde kwam niet opdagen, hij kreeg twaalf maanden effectieve gevangenisstraf. Aan de slachtoffers moeten ze schadevergoedingen betalen. Zo krijgt de persoon die ze verwondden bij de overval op de McDonald’s meer dan 6.000 euro.