Celstraf met uitstel voor man die vrouw aanrandde op de Gentse Feesten in 2017 JDG

24 oktober 2019

12u35 0 Gent Een 34-jarige man heeft een celstraf van 12 maanden met uitstel gekregen nadat hij in juli 2017 een vrouw aanrandde tijdens de Gentse Feesten. Hij greep naar de genitaliën van het slachtoffer tijdens een nachtje stappen op de Vlasmarkt. De man zelf ontkende met klem. “Ik sta hier niet voor mijn plezier, maar ik vind het belangrijk om zelf aanwezig te zijn”, getuigde het slachtoffer tijdens de behandeling aan de rechtbank. “Ik wil dat het doordringt. Dit heeft nog steeds een impact op mij.”

De beklaagde, een 34-jarige man die in Antwerpen woont en werkt, zakte tijdens de Gentse Feesten van 2017 af naar de Vlasmarkt met enkele vrienden. Het slachtoffer passeerde het groepje rond half vier ’s nachts op terugweg van het toilet. Volgens de vrouw greep de dertiger daar naar haar genitaliën. Een vriend uit het groepje van de beklaagde bevestigde het relaas van de vrouw aan de politie. De beklaagde zelf ontkende de feiten donderdag met klem.

“Hij beweert dat hij haar liet passeren en dat er dus niets is gebeurd. Toen de inspecteurs hem nadien ondervroegen, wist hij wel meteen dat het om mijn cliënte ging”, vertelde meester An-sofie Raes. “Bovendien vluchtte hij na het incident weg. ‘Omdat het te druk was op de Vlasmarkt’, verklaarde hij aan de politie. Hij legde ook onsamenhangende verklaringen af over zijn alcoholgebruik. Zo beweerde hij initieel dat hij zat was op het moment van de feiten. Tijdens een latere verklaring stelde hij plots dat hij maar één pint op had.”

Het parket volgde het relaas van de burgerlijke partij en vorderde een celstraf van 18 maanden voor aanranding van de eerbaarheid met geweld. “De vrienden van de beklaagde excuseerden zich onmiddellijk”, aldus de openbare aanklager. “Eén van hen zei dat hij naar het slachtoffer greep. Een andere vertelde dat hij het voorval niet zag gebeuren, maar verklaarde wel dat de vrouw plots kwaad werd.”

Gebrek aan objectieve bewijzen

De advocaat van de beklaagde hekelde het gebrek aan objectieve bewijzen en vroeg de vrijspraak. Hij trok ook de getuigenissen van het gezelschap van de beklaagde in twijfel. “Men noemt de verklaringen van mijn cliënt warrig, maar zijn verhaal is altijd hetzelfde gebleven: hij was het niet”, klonk het. “Natuurlijk wist hij waarover het ging toen de politie belde. Hij zag die nacht ook dat de vrouw in alle staten was. Maar kan je daaruit afleiden dat hij iets wilde verbergen, of dat hij effectief is gevlucht? Men noemt het groepje waarmee mijn cliënt uitging zijn vrienden. Dat wil ik toch even nuanceren: allen zijn ze vluchtelingen, wellicht hadden ze broze contacten en trokken ze af en toe op met elkaar. Wat zou je doen in hun situatie als er plots een vrouw begint te schreeuwen? Je excuseren, uit schrik voor eventuele gevolgen.”