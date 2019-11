Celstraf met uitstel voor agent die Nigeriaanse man neerschoot: “Schot was ongeoorloofd, maar niet bedoeld” Wouter Spillebeen

18 november 2019

09u59 0 Gent Een Gentse politieagent is veroordeeld tot een celstraf van zes maanden met uitstel voor het neerschieten van een man waarvan hij vermoedde dat die een carjacking of gijzeling aan het uitvoeren was. Nadien bleek van een gijzeling helemaal geen sprake te zijn. De slachtoffers overleefden het schietincident en vermoedden dat de agent opzettelijk schoot, maar de rechter oordeelde vandaag anders.

“Er is een carjacking bezig, denk ik. Een zwarte man houdt een mes aan de keel van een meisje.” Met die oproep is het verhaal op 4 juni 2018 begonnen. Een jongeman ziet vanuit zijn studentenkot hoe een zwarte man in een wagen tekeergaat tegen een meisje. Hij belt in paniek de hulpdiensten. De Gentse politie ontvangt de oproep en schakelt haar COPS-team in. Deze agenten, speciaal opgeleid voor snelle en risicovolle interventies, lokaliseren al snel het voertuig.

De agenten zien de wagen zwalpen over de weg. Ook merken ze op dat de twee inzittenden duidelijk ruzie maken, waardoor ze al gauw het ergste vrezen. Als het voertuig stopt voor een rood licht op het kruispunt van de Zwijnaardsesteenweg met de Edelsteenstraat besluiten ze dan ook in te grijpen. Een van hen stapt uit, snelt naar de wagen, trekt de deur open en lost onmiddellijk een schot. Het slachtoffer, een Nigeriaan, wordt getroffen in het midden van de borst. De kogel raakt twee ribben en de long. Omstanders horen de agent “Fuck, ... fuck”, roepen. De Nigeriaan wordt achteraf in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis, maar is al snel buiten levensgevaar.

Onbedoeld

Nadien bleek dat er van een gijzeling of carjacking geen sprake was. Het koppel had wel een verhitte ruzie, maar er werd geen wapen gevonden. De rechter oordeelde vandaag dat de agent het schot per ongeluk loste. Hij maakte de fout dat hij zijn vinger op de trekker hield terwijl hij de deur opende en terwijl hij de vermeende carjacker onder schot hield. Bij die handeling haalde hij onbedoeld de trekker over. “Het schot was niet geoorloofd, maar ook niet bedoeld”, aldus het vonnis.

De agent wordt veroordeeld tot een celstraf van zes maanden met uitstel. Aan de slachtoffers moet hij provisionele schadevergoedingen betalen, die later nog kunnen oplopen.