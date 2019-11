Celstraf met uitstel voor agent die Nigeriaanse Gentenaar neerschoot: “Schot was ongeoorloofd, maar niet bedoeld” Wouter Spillebeen

18 november 2019

09u59 44 Gent Een Gentse politieagent is veroordeeld tot een celstraf van zes maanden met uitstel voor het neerschieten van een man waarvan hij vermoedde dat die een carjacking of gijzeling aan het uitvoeren was. Nadien bleek daarvan geen sprake te zijn. Het slachtoffer overleefde het schietincident en de burgerlijke partijen vermoedden dat de agent opzettelijk schoot, maar de rechter oordeelde vandaag anders.

Op 4 juni 2018 begon het hele verhaal met enkele oproepen naar de politie. Omstaanders zagen hoe een man tegen een jonge vrouw tekeerging. Zij stapte uit en hij sleurde haar volgens de meldingen hardhandig terug in de wagen. Een melder verklaarde zelfs dat de man een mes bij zich had. De politie schoot in actie en kon het voertuig snel lokaliseren. De wagen zwalpte over de weg en het voetpad, maakte vreemde manoeuvres en de twee inzittenden maakten duidelijk ruzie.

De agenten zagen een kans op het voertuig staande te houden aan een rood licht op het kruispunt van de Zwijnaardsesteenweg met de Edelsteenstraat. Omdat de snelweg dichtbij was en omdat ze wilden vermijden dat de wagen hen langs daar ontglipte, besloten de agenten om in te grijpen. Een van de agenten, die geen ervaring had met dergelijke situaties en buiten zijn training nog nooit een schot gelost had, benaderde de wagen langs passagiersdeur.

Improviseren

Daar liep het volledig fout. “Hij identificeerde zich niet en had geen overleg met de andere teamleden”, las de rechter voor uit het vonnis. Terwijl hij de passagiersdeur opende, loste hij ineens een schot dat de Nigeriaanse Gentenaar in de passagierszetel in de thorax raakte. “De beklaagde maakte de fout dat hij zijn vinger op de trekker van het wapen liet liggen. Daardoor vuurde hij per ongeluk. Na het schot oefende hij meteen druk uit op de wonde. Hij heeft geen fouillering uitgevoerd. Dat wijst erop dat hij meer begaan was met het leven van het slachtoffer.” De man werd in levensgevaar opgenomen in het ziekenhuis, waar hij snel weer aan de beterhand was.

Achteraf bleek er helemaal geen sprake te zijn van een carjacking of een ontvoering, maar het koppel in de wagen had enkel een verhitte ruzie. Het mes waar in de meldingen sprake van was, werd niet gevonden. Maar omdat het slachtoffer volgens de agenten agressieve bewegingen maakte, zoals kloppen op het dashboard en zwaaien met zijn riem, gingen ze uit van een levensbedreigende situatie. “Hij is zijn koelbloedigheid verloren en heeft in de extreme stresssituatie de trekker overgehaald hoewel dat niet de bedoeling was. Daarnaast overschatte hij zijn eigen capaciteiten. Hij had geen bijzondere opleiding gekregen om een dergelijke interventie uit te voeren en was aan het improviseren.”

Kritisch

De burgerlijke partijen beweerden bij de behandeling van de zaak nog dat de agent mogelijk opzettelijk schoot. Ze opperden dat hij racistische motieven had, maar dat weerlegt de rechter. “Daar is geen enkele aanwijzing van. Hij heeft onvoorzichtig opgetreden en heeft niet als een normale, voorzichtige politieagent gehandeld. Huidskleur had er niets mee te maken.” Dat staaft de rechter door verklaringen van omstaanders aan te halen. Zij hoorden de beklaagde na het schot “Fuck, fuck!” roepen en zagen dat hij duidelijk aangedaan was.

De agent wordt veroordeeld tot een celstraf van zes maanden met uitstel en moet een provisionele schadevergoeding betalen aan het slachtoffer van 7.500 euro. Zijn job kan hij voorlopig blijven uitoefenen, volgens zijn advocaat Walter Damen. “Het is duidelijk dat hij het schot niet opzettelijk afvuurde. De politie kijkt in dit geval kritisch naar zichzelf. Mogelijk moeten er aanpassingen gebeuren aan de opleiding van agenten. Maar er is geen aanleiding om hem zijn functie af te nemen.” De verdediging overweegt om in beroep te gaan tegen het vonnis.