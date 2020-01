Celstraf gevraagd na steek met gebroken glas in nek: “Gelukkig niet erger afgelopen” Wouter Spillebeen

27 januari 2020

12u40 0 Gent Nadat hij tijdens een ruzie in de Overpoortstraat met een glas in de nek van zijn slachtoffer stak, riskeert een jongeman twaalf maanden cel en een boete van 800 euro. “Je hebt geluk dat het slachtoffer er nog goed van af kwam”, aldus de procureur.

Eind augustus van vorig jaar ontstond een discussie tussen de jongeman en een paar andere jongeren. Ze volgden elkaar naar een café, waar de discussie volledig ontaardde. De beklaagde haalde met een gebroken glas uit naar zijn slachtoffer en raakte hem in de nek. De gewonde jongeman werd in het ziekenhuis verzorgd en was nadien nog drie dagen arbeidsongeschikt. “Het was potentieel levensgevaarlijk. Je hebt veel geluk gehad”, aldus de procureur, die een celstraf van 12 maanden en een boete van 800 euro vordert.

“Hij heeft gereageerd op een stamp die hij kreeg”, verklaarde de verdediging nog. “Hij had niet de bedoeling om het slachtoffer te verwonden, maar bij zijn beweging is dat toch gebeurd.” “Getuigen verklaarden dat de beklaagde zeer agressief was”, sprak de procureur tegen. “Hij had ook al naar de keel van het slachtoffer gegrepen.”

Het gedrag van de jongeman kan deels verklaard worden doordat hij enorm veel gedronken had. De verdediging vraagt om een straf met probatieuitstel uit te spreken. Op 10 februari valt het vonnis.