Cellist Benjamin Glorieux speelt magistraal eerste zonsopgangconcert @Bijloke Wonderland Wietske Vos

09 augustus 2020

09u48 0 Gent Op het intieme zomerfestival Bijloke Wonderland mocht cellist Benjamin Glorieux, samen met J.S. Bach, de aftrap geven voor het eerste zonsopgangconcert. En hij deed dat op magistrale wijze.

Het concert werd aangekondigd als een “improvisatieconcert waarbij Benjamin Glorieux solo de onvermoede uithoeken van Bachs klankenwereld verkent”. Dit was niets te veel gezegd. Stipt om 6u14 begint Glorieux te spelen, helemaal alleen op het podium. Bij de eerste noten al houdt het publiek de adem in, en dat blijft een uur lang zo. (Lees verder onder de video).



Glorieux gaat aan de slag met de eerste 3 cellosuites van Johann Sebastian Bach, waarvan vooral de eerste heel bekend is, en een van Bachs vele koralen. Hij improviseert rond de thema’s en speelt ook samen met zichzelf: via de versterking neemt hij bepaalde passages van zijn eigen spel op, laat die vervolgens weer horen en improviseert daar opnieuw op. Hij past deze in de hedendaagse klassieke muziekuitvoering veelgebruikte techniek op zo’n subtiele manier toe, dat Bach het vast met bewondering zou hebben aangehoord. (Lees verder onder de video).



Bovendien zijn de omstandigheden ideaal om te genieten van de muziek: de buitentemperatuur is nog heel aangenaam zo vroeg, er waait een licht briesje en het licht van de opkomende zon lijkt de tijd stil te zetten op de Bijlokesite. De enige geluiden die je hoort zijn de cello, wat vleugelgeklapper van overvliegende duiven en een kreetje van een baby in het publiek. En de brander van een overvarende luchtballon, die Glorieux op het einde noemt als verdienstelijk medemuzikant. Je kunt het niet zien door de mondmaskers, maar het publiek – inclusief ondergetekende – zit met open mond en geroerd gemoed te luisteren. Dit is muziek in zijn puurste vorm, wat hebben we dit gemist de voorbije maanden.

Tickets voor de andere zonsopgang- en andere concerten: www.bijlokewonderland.be