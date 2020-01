Cel Gerichte Opsporingen scoorde in 2019: 122 arrestaties, goed voor 70 jaar gevangenisstraf Sabine Van Damme & Cedric Matthys

07 januari 2020

18u15 14 Gent De Cel Gerichte Opsporingen van de Gentse politie heeft er een druk jaar op zitten. In 2019 verrichten ze liefst 122 arrestaties. Ze namen 59.000 euro in beslag en konden een hoop drugs en enkele wapens vinden.

De cel ‘GO’ binnen de lokale recherche (LRD) is slechts vier man sterk, maar levert wel een enorme bijdrage aan de criminaliteitsbestrijding in Gent. Ze geven bijstand aan heel wat andere teams, en ze zijn constant op zoek naar ‘gezochte personen’. Ze zijn dan ook gespecialiseerd in gezichtsherkenning, puur op basis van een ijzersterk fotografisch geheugen. Ze rijden rond en plukken de misdadigers zo van straat. Het vierkoppige team zorgde in 2019 voor 122 arrestaties.

“Dat zijn 4 arrestaties meer dan in 2018, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert, “maar het gaat vooral om een pak meer gevangenisstraf”. Die 122 arrestanten van 2019 waren samen goed voor 70 jaar openstaande gevangenisstraf en een aantal lopende strafonderzoeken. In 2018 werden 118 mensen gevat, goed voor 50 jaar gevangenisstraf.

Naast de arrestaties was de cel GO ook betrokken bij 44 huiszoekingen. Onder meer daarbij namen ze 59.120 euro in beslag, en een hoop drugs. Het gaat bijvoorbeeld om 1.157 gram cocaïne, 1.120 gram speed, 381 xtc-pillen, 3.800 gram cannabis en 122 gram van de populaire partydrug ketamine. Er werd ook een aantal wapens van straat gehaald, waaronder 3 vuurwapens.