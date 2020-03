Cee Pil siert nu ook de Lammerstraat Sabine Van Damme

03 maart 2020

Aan het voormalige Wintercircus in de Lammerstraat worden de stellingen getooid door 2 graffiti-werken. Eén ervan is duidelijk van de hand van Cee Pil, die overal in de stad duo-dieren maakt. De werken aan de toekomst van het Wintercircus vorderen intussen gestaag.

Het hele werk is samen te vatten in de letter S. Sea, Shark, Skull. Kunstenaar Cee Pil is een meester in het verweven van afbeeldingen. Doorgaans zet hij twee dieren door elkaar, dit keer is het een haai en een schedel. Maar het werk is wel duidelijk van zijn hand.

Het is een tijdelijk gegeven, want het prijkt aan de stellingen die er staan voor de werken aan het Wintercircus. Dat is in volle transformatie. Er komen een concertzaal, kantoren en winkels, maar ook horecazaken en terrassen. In 2022 moet het vernieuwde gebouw open kunnen.