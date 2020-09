CD&V vraagt actieplan tegen roekeloze maaltijdkoeriers: “Soms rijden ze op fiets- of voetpaden” Cedric Matthys

19u05 0 Gent Maaltijddiensten als Deliveroo of Take-away leveren almaar vaker met de brommer aan huis én dat geeft volgens gemeenteraadslid Stijn De Roo (CD&V) steeds meer problemen. “Er bereiken ons veel klachten over gevaarlijk rijgedrag", zegt hij. “Sommige koeriers rijden op fiets- of voetpaden en anderen rijden dan weer tegen de richting in.” De Roo vraagt om een actieplan.

Een maaltijd bestellen via Deliveroo, Take-away of Uber Eats. Welke Gentenaar heeft nog niet gedaan? De diensten worden populairder, waardoor steeds meer maaltijdkoeriers op de baan zijn. De meeste van hen zitten op de fiets, maar sommigen rijden ook met een brommer of speed pedelec rond. Dat zij zich niet altijd aan de verkeersregels houden, stoort gemeenteraadslid Stijn De Roo (CD&V) mateloos. Hij richtte dan ook een vraag aan burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD).

“Roekeloos rijgedrag van brommerkoeriers is een probleem", zei De Roo dinsdagavond op de gemeenteraad. “Er bereiken ons veel klachten over gevaarlijk rijgedrag. Sommige koeriers rijden op fiets- of voetpaden en anderen rijden dan weer tegen de richting in. Vijf jaar geleden werd er als eens gepleit voor een actieplan. Hoe ver staan we daar mee?”

Volgens burgemeester Mathias De Clercq wordt het probleem effectief aangepakt: “Ik deel uw bekommernis. We mogen geen gevaarlijk en roekeloos rijgedrag tolereren in onze Gentse buurten. Daarom voert onze politie vaak gezamenlijke acties uit. Er wordt dan onder meer samengewerkt met het FAVV (het voedselagentschap, nvdr.) en de arbeidsinspectie. Het gebeurt wel vaker dat bij zulke acties horecazaken die maaltijden aan huis leveren tijdelijk laten sluiten. De politie blijft niet bij de pakken zitten.”