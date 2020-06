CD&V-schepen trouwt eigen fractieleider Sabine Van Damme

27 juni 2020

13u25 0 Gent Schepen van burgerzaken Mieke Van Hecke (CD&V) kreeg vanmorgen een bekende voor haar altaar. Stijn De Roo, fractieleider van de CD&V in Gent, trouwde er met Romy De Vidts. Dat een schepen haar eigen fractieleider trouwt, is niet alledaags.

Stijn De Roo glunderde in de Pacificatiezaal, naast zijn kersverse en hoogzwangere vrouw Romy De Vidts. Drie andere kindjes van het bruidspaar glunderden mee. En dat deed ook schepen Mieke Van Hecke. Want Van Hecke en De Roo zitten allebei voor CD&V in de gemeenteraad, Van Hecke als schepen, De Roo als fractieleider. Het is niet ondenkbaar dat De Roo Van Hecke zal opvolgen als schepen. Mieke Van Hecke is immers de 70 al voorbij, en zal vermoedelijk niet de hele legislatuur uitdoen.