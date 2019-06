CBD-cannabiswinkel Ganō wint aan populariteit: “We kunnen de vraag bijna niet bijhouden” Jeffrey Dujardin

04 juni 2019

15u19 0 Gent Ganō, aan de Nederkouter is een van de zovele CBD-shops die in Vlaanderen als paddestoelen uit de grond schoten. Sinds de passage van Ian Thomas bij het Vier-programma ‘Gert Late Night’ is het enorm druk geworden voor zaakvoerder Gauthier De Dobbelaere. “We kunnen de vraag niet bijhouden, we zijn bijna rond met alle bestellingen uit te sturen”, klinkt het.

De allereerste weed-winkel van België opende op 10 november 2018 de deuren, aan de Kortrijksesteenweg in Gent. Sindsdien openden er overal CBD-winkels de deuren, waaronder Ganō op 22 maart. Ganō focust zich op een uitgebreid aanbod van CBD-olie en CBD-skincare. “Momenteel ontwikkelen we onze eigen lijn van skincare producten op basis van CBD. De focus ligt bij ons minder op de hennepbloemen”, klinkt het. De CBD-cannabis die ze verkopen is niet de ‘wiet’ om high van te worden, zo legt Gauthier ons uit. “De THC, het bestanddeel dat je een roes bezorgt, wordt eruit gehaald. Hierdoor heeft ons product een THC-percentage dat lager is dan 0,2 procent. Enkel de CBD blijft over, die werkt pijnstillend en kalmerend. Het is een natuurlijk product, zonder toevoegingen of pesticiden.”

Ian Thomas

Een deel van bekend Vlaanderen doet alvast al mee met de CBD-producten. Zo werd in Gert Late Night over het product gesproken door Ian Thomas en Ina van Ganō. “Ik ben zelf met CBD in contact gekomen in Amerika”, zei Ian Thomas bij Gert Late Night. Daar is dat heel normaal dat mensen de druppeltjes gebruiken.” Ook de ‘Temptation Island’-ster Pommeline Tillière heeft op Instagram al iets gedeeld over haar gebruik van de producten van Gano. “We kunnen enkel hopen dat mensen eindelijk begrijpen dat CBD-olie een 100 procent natuurlijk en schadeloos product is”, zegt Gauthier. “Met Gert Late Night hebben we veel mensen bereikt, dat merkten we zeer snel. De verkoop steeg enorm, met een enorm gevarieerd cliënteel: van 18 tot 88 bij wijze van spreken. Daarnaast hebben we ook een online winkel die ook goed draait, de online drempel is gemakkelijker te overschrijden voor mensen.” In juni zal er ook een tweede shop openen te Oostduinkerke.

Transparantie

Wie cannabis zegt, die denkt natuurlijk ook aan de politie. De lokale Gentse politie en parket vielen in november vorig jaar binnen in een Gentse CBD-winkel waar ze alle voorraad CBD-producten in beslag namen. Daarom probeert Ganō zo transparant mogelijk te zijn, “Vandaag zijn vele frauduleuze producten met CBD of kruidenaroma’s op de markt. De consument weet niet wat hij koopt en uit wat de producten zijn samengesteld. Ganō biedt een transparant, kwalitatief en gecontroleerd aanbod. We sturen onze producten ook op naar labo’s, waarna we de resultaten delen met de bevoegde instanties.”

Voor de politie blijft het een moeilijke kwestie, zo zei ook korpschef Filip Rasschaert in onze krant. “Het is sowieso een ingewikkeld gegeven, omdat er verschillende wetten van toepassing zijn. Zo is er de wettelijk norm voor het THC-percentage, maar ook de wet op voedselveiligheid kan toegepast worden, de wetgeving op apothekers en medicatie, de bestuurlijk overheid. Zo zijn er 4 of 5 invalshoeken waaruit de hele problematiek bekeken kan worden.”