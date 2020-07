Cateraar opent zomerbar RestoRed aan Dok Noord: “Elke zondag barbecue” Jill Dhondt

03 juli 2020

17u06 0 Gent Coeur Catering gebruikt de Red Loft, een voormalige textielfabriek aan Dok Noord, gewoonlijk als eventruimte. Gezien de coronamaatregelen is dat minder interessant, dus werd de ruimte omgevormd tot een zomerbar. Op een veilige manier kan je er genieten van een aperitiefje of een culinair hoogstandje.

Voorlopig geen privé-events voor de Red Loft, maar wel een zwoele zomerbar. Wie het stilletjes aan gehad heeft met haar of zijn eigen kot, terras, koer of trottoir, kan er deze zomer terecht voor een onderonsje met vrienden en familie.

Overnachten

Van woensdag tot zondag staan de zonnige tuin en de verkoelende living open voor bezoekers. Op het menu staan frisse aperitieven en zorgvuldig geselecteerde wijnen, naast hoogstaande gerechtjes om te delen. Elke week verandert het menu, bestaande uit gezonde en lokale producten. Deze week kan je bijvoorbeeld kiezen voor geroosterde bloemkool in witte miso met fetacrème of pastilla van kip en dadel met yoghurtdip. Op zondag is er steevast barbecue. Wie geen zin heeft om achteraf naar huis te gaan, kan een deur verder overnachten in Studio 17.

RestoRed, Hugo Van der Goesstraat 17A, Gent. Open van woensdag tot zondag, van 16 uur tot 22 uur. Reserveren verplicht via de website.