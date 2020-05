Cateraar brengt toch romantisch diner naar koppels die hun huwelijk moeten uitstellen Sabine Van Damme

02 mei 2020

16u49 24 Gent Ze zijn met velen, de koppels die dit voorjaar in het huwelijksbootje wilden stappen, maar dat nu noodgedwongen moeten uitstellen. De koppels die voor cateraar Amuse Amusant uit Merelbeke hadden gekozen, kregen vandaag wel een leuke verrassing: Tim en Tessa brachten hen een mand vol lekkernijen. Zomaar.

“We hebben momenteel toch niks anders te doen”, lachen Tim Naudts en Tessa Labeau. Behalve catering voor huwelijken organiseren ze ook themafeesten. Maar beide activiteiten liggen door corona dus al wekenlang stil. “Heel wat van de koppels die ons hadden ingehuurd voor hun huwelijk, moeten dat feest nu noodgedwongen verplaatsen. Sommigen kiezen voor het najaar, andere meteen voor 2021.” (Lees verder onder de foto)

In mei had Amuse Amusant 5 huwelijksfeesten op het programma staan, in juni nog een aantal. “De meesten zijn al uitgesteld naar een andere datum, maar ze hebben allemaal rekening gehouden met onze beschikbaarheid. We zijn dus geen enkele klant kwijt. Om hen daarvoor te bedanken hebben we hen vandaag als verrassing een romantisch diner in een picknickmand gebracht, met lekkere hapjes en bubbels voor 2, en zelfs een menukaart.

Een gebaar dat erg geaprecieerd werd, onder meer bij Dévy Rigaux en zijn verloofde Maite. “Wij zouden 31 mei trouwen, maar we hebben alles afgelast. We stellen ons feest liever een jaar uit dan maar met de helft van onze vrienden te kunnen vieren”, zeggen ze. “Veel van onze gasten moeten uit het buitenland komen, en dat gaat nu gewoon niet. Dévy zijn getuige bijvoorbeeld zit vast in Barcelona.” Tim en Tessa kozen ervoor geen wegwerpmateriaal te gebruiken. De manden en het servies halen ze morgen allemaal weer op bij hun klanten.