Casher doet aankopen via een ‘gephishte’ bankrekening en is aangehouden Didier Verbaere

08 november 2019

21u52 0 Gent Een verdachte die GSM’s aankocht via de bankrekening van een slachtoffer, is tegen de lamp gelopen. De man kon vermoedelijk via phishing toegang nemen tot de bankrekening van slachtoffers. De man werd op 6 november 2019 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent en onder aanhoudingsmandaat gesteld.

Op 4 november 2019 werd in een multimediazaak een verdachte jongeman opgemerkt die problemen had met de betaling van zijn aankopen. De security besliste de politie erbij te halen.Uit een eerste onderzoek bleek dat betrokkene in aanmerking kwam voor phishing en besliste het parket Oost-Vlaanderen om de Federale Gerechtelijke Politie met het onderzoek te belasten.

De verdachte, een 23 jarige Nederlander, is vermoedelijk een ‘casher’. Hierbij wordt via een list toegang genomen tot de bankrekening van het slachtoffer, om dan vervolgens zijn saldo te plunderen via bijvoorbeeld aankopen in winkels. De ‘cashers’ staan in voor het anoniem afhalen van de gelden van de bankrekening. Dit kan door overschrijvingen, aankopen in (online) winkels, uitgaven in casino’s,…De verdachte werd voor de onderzoeksrechter in Gent geleid en onder aanhoudingsmandaat geplaatst.