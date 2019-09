Cartoonist Mario De Koninck (AAaRGh) in eerste aflevering Belgium’s Got Talent: “Ik probeer echt niet àltijd de plezante uit te hangen” Erik De Troyer

12 september 2019

15u36 2 Gent Vrijdag begint een nieuw seizoen van Belgium’s Got Talent en daar zal de Gentse cartoonist Mario De Koninck (42) de show proberen stelen met een unieke mix tussen cartoons en comedy. “Twee minuten om een jury te overtuigen en het publiek in te pakken. Het is zo weinig”, zegt hij. Of hij er in geslaagd is mag hij nog niet verklappen. Kijken is dus de boodschap.

Belgium’s Got Talent dat zijn vaak veel goochelaars, acrobaten en dansers maar een cartoonist moet toch zowat de eerste keer zijn. Mario De Koninck maakt onder artiestennaam AAaRGh cartoons voor onder ander TeVe-Blad, Metro, Deze Week en De Zondag. Hij kreeg vorig jaar nog de prijs voor het beste kinderboek voor ‘De prinses die alles had’ en vertelt daarnaast zijn eigen familie-anekdotes in de stripreeks ‘Familie De Koninck’.

“Naast die cartoons ben ik al 20 jaar bezig met improvisatietheater bij ‘De Nonsens Alliantie’. Het komt er op aan om zonder voorbereiding ter plaatse grappige zaken te verzinnen. Met zo’n 60 optredens per jaar voor bedrijven, scholen en verenigingen is dat ondertussen meer dan een hobby. Soms lukt het en dan geeft dat een geweldig gevoel maar soms mislukt het natuurlijk ook. Maar met meer dan 20 jaar ervaring zijn de mislukkingen gelukkig op de vingers van één hand te tellen”, legt Mario uit.

“Ik ben ook al een paar jaar bezig met cartoon-comedy. Ik teken dan live en vertel er mijn grappen bij. Vooraleer ik een kans maakte om aan de live-show mee te doen moest ik op auditie bij de productie, zonder publiek dus. Het oorspronkelijke plan was om live te tekenen en tegelijkertijd comedy te doen. Maar omdat alles op zo’n korte tijd moet gebeuren heb ik besloten om toch maar kant-en-klare tekeningen te gebruiken. Ik ben dan zowat de aangever van mijn eigen cartoons. Ik denk niet dat er iemand anders is die iets gelijkaardigs doet. Het plan is om in een eventueel verder stadium toch over te schakelen naar live-tekenen. Of dat er van gaat komen? Daarvoor moet je kijken”, lacht Mario.

“Aan Belgium’s Got Talent meedoen is voor mij in de eerste plaats een kwestie van extra naambekendheid creëren. Drie tot vijf minuten zendtijd op een zender als VTM...dat is onbetaalbaar hé. Ik ben ook benieuwd wat er allemaal gebruikt zal worden. Er wordt zo veel gefilmd voor die enkele minuten. Ik heb krijttekeningen gemaakt op de stoep voor de VTM-gebouwen, ik heb cartoons over de andere kandidaten gemaakt,… Ik heb me daar goed bezig gehouden (lacht). Benieuwd of dat ook allemaal in de aflevering zal zitten.”

“Ik probeer trouwens niet àltijd de plezante uit te hangen hoor. Op het podium wel, daar smijt ik me. Soms letterlijk. Eens van het podium gaat dat snel weer over. Maar ik ben wel iemand die heel snel met veel ideeën op de proppen komt. Voor mijn actualiteitscartoons zet ik meestal supersnel 25 verschillende ideeën op papier. Daarna laat ik mijn vrouw alle ideeën zien en zij kiest de beste eruit. Die werk ik dan in detail uit. Zij is echt mijn filter, ik heb haar echt nodig. Dat is waarom ik met haar getrouwd blijf (lacht)”

Mario De Koninck is vrijdag niet de enige Gentse act tijdens Belgium’s Got Talent. Ook de Gentse dansteam Rebounce komt aan bod.