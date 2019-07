Carrosseriebedrijf CIAC voert wijzigingen in aanbod door Yannick De Spiegeleir

30 juli 2019

17u55 0 Gent De groep CIAC, met vestigingen in Aalst en Gent (Ledeberg), is in volle ontwikkeling. “CIAC ondergaat heel wat veranderingen”, zegt Henri de Hemptinne, afgevaardigd bestuurder van de CIAC groep.

“Peugeot wordt sinds 13 juli niet meer verkocht in Ledeberg en Aalst. Toyota verhuist in Gent van Sint-Amandsberg naar Ledeberg en komt ook in het gamma van CIAC Aalst. Ten slotte verwelkomen we het merk Lexus dit najaar in de gloednieuwe toonzaal op de Brusselsesteenweg in Gent.”

Geen verkoop van Peugeot meer

Sinds 13 juli 2019 zijn de CIAC vestigingen in Gent en Aalst officieel gestopt met de verkoop van het merk Peugeot en ook als Erkend Hersteller Peugeot. De aanleiding daartoe is de beslissing van Peugeot om het dealernet grondig te reorganiseren waardoor er geen plaats meer is in de voornoemde vestigingen voor de verkoop van het merk. Ford blijft evenwel een vaste waarde bij CIAC Gent.

Klanten met een Peugeot blijven in Gent en Aalst vanzelfsprekend welkom voor onderhoud en herstel bij CIAC als onafhankelijke Peugeot hersteller. Als multi-merken carrosseriebedrijf herstelt CIAC alle merken van zowel personen- als bestelwagens.

Nieuwkomers Toyota & Lexus

Een tweede belangrijke ontwikkeling bij CIAC Gent (Ledeberg) en CIAC Aalst dit najaar, is de uitbreiding van het aanbod met het merk Toyota. De vestiging in Sint-Amandsberg waar Toyota werd verdeeld, krijgt een andere bestemming.

Aan het eind van de zomer breidt het aanbod in Gent ten slotte ook uit met het merk Lexus. Op de bestaande ultramoderne locatie aan de Brusselsesteenweg wordt op dit ogenblik een extra toonzaal gebouwd voor dit merk.

Deze ontwikkelingen betekenen een nieuwe mijlpaal voor de groep CIAC. “Met 91 jaar ervaring zijn we meer dan ooit klaar voor de toekomst en blij met de nieuwe merken in ons aanbod. Onze service, ons team en onze know how blijven we inzetten voor al onze klanten, zelfs al stopt de verkoop van Peugeot.”, benadrukken afgevaardigd bestuurder Henri de Hemptinne en vestigingsmanager Yves Holsteyn van CIAC Aalst.