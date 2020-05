Carl Devos over de afwezigheid van Hafsa El-Bazioui op gemeenteraad: “Enige verkozen ‘gekleurde’ stem uit Brugse Poort die moet zwijgen, is extreem pijnlijk”

Gent

Het ‘debat’ over de Brugse Poort maandagavond op de gemeenteraad was al op voorhand een verloren zaak, enkel en alleen door de afwezigheid van Groen-raadslid Hafsa El-Bazioui. Zij woont in de Brugse Poort en sprak zich op haar Facebookpagina uit tegen de maatregelen die de stad heeft genomen voor haar wijk. “Maar als zelfs de verkozen vertegenwoordiging uit die wijk de mond wordt gesnoerd, hoe gehoord voelen de mensen op straat zich dan”, vraagt politicoloog Carl Devos zich af.