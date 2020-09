Carl Devos geeft eerste live les politicologie alleen aan nieuwe studenten: “Harde keuze, maar ik wil deze generatie niet verliezen” Wietske Vos

22 september 2020

13u14 0 Gent UGent-professor politicologie Carl Devos stond vanmorgen in het grote auditorium van het UFO voor het eerst sinds lang weer live voor zijn studenten, al waren het er een stuk minder dan andere jaren. Van de 800 studenten die zijn vak volgen, mogen er maar 198 in het auditorium. Hij reageert ook op de gebeurtenissen in de Overpoort gisteren: “Ik keur het niet goed, maar ik heb er wel begrip voor.”

Vóór de les staat Devos toe te kijken hoe zijn studenten druppelsgewijs binnenkomen en hun weg zoeken naar een stoel met een 1/5-sticker. Zolang code oranje geldt aan UGent, mogen de auditoria immers maar voor 1/5 worden gevuld. “Triestig, toch”, mijmert hij. “Het geeft zo’n doodse indruk. Normaal is dat hier een drukte van belang met letterlijk hónderden studenten die in groepen tegelijk aankomen en contact zoeken met elkaar.”

198 van de 800 studenten mogen binnen

Devos heeft de voorbije dagen harde keuzes moeten maken over welke studenten zijn les live mogen volgen. Hij geeft het vak politicologie aan 4 richtingen: politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen, sociologie en bestuurswetenschappen. Goed voor 800 studenten, eerstejaars en andere. Devos: “Door code oranje mogen er nu maar 198 in dit auditorium. Ik heb dan van mijn hart een steen gemaakt en voor de generatiestudenten gekozen, degenen die zich voor het eerst inschreven en nog hun draai moeten zoeken in Gent en aan de universiteit.”

Het probleem zal zich niet stellen in de auditoria, maar daarbuiten. Ik vang al signalen op dat studenten samen in groepjes op kot de les online willen volgen. Tja, dan konden ze beter hier zitten, natuurlijk Professor Carl Devos

Nog tot gisterenavond kreeg Devos tientallen mails van late inschrijvers, aan wie hij moest laten weten dat ze niet naar de les mogen komen. “Ik vind het vreselijk, maar voor de coronageneratie, de 17- of 18-jarigen die nu starten, is het pas echt moeilijk. Ze hebben net een aartsmoeilijk zesde middelbaar achter de rug, zijn voor het eerst in Gent, kennen niemand en moeten dan hun eerste colleges van thuis of hun kot online volgen? Als ze mijn les volgen, hebben ze toch een beetje sociaal contact én is er structuur in hun leven. Ik wil deze generatie niet verliezen.”

Beurtrol

Die eerstejaars zijn in totaal nog met 430, die hij tijdens het eerste semester voorlopig in beurtrol om de 2 weken naar zijn les laat komen. Omdat dan nog niet iedereen in het auditorium past, moet er gereserveerd worden. Daarnaast nam hij nog enkele maatregelen om de andere studenten te dwingen letterlijk en figuurlijk bij de les te blijven: “Vorig jaar organiseerden we tussentijdse toetsen om de studenten te verplichten te beginnen met studeren, maar door corona is dat nu niet haalbaar. Om ook de studenten die niet mogen komen, wat structuur te geven, worden de opnames van mijn colleges op vrijdag telkens offline gehaald. Zo hoop ik hen ertoe aan te zetten de les snel te bekijken en zo elke week méé te zijn. In de inhaalweek komen de opnames opnieuw online.”

Reactie Overpoort

Devos maakt zich geen illusies, zeker niet na de gebeurtenissen in de Overpoortstraat van gisterenavond. “Het probleem zal zich niet stellen in de auditoria, maar daarbuiten. Ik vang al signalen op dat studenten samen in groepjes op kot de les online willen volgen. Tja, dan konden ze beter hier zitten, natuurlijk.”

Zelf reageert hij genuanceerd op de taferelen in de Overpoort gisteren: “Zonder het te willen minimaliseren, moeten we dat toch in perspectief zien. Ik wil zeker niet in de val trappen van ‘de studenten van vandaag hebben geen verantwoordelijkheid meer’. Van de 80.000 studenten in Gent waren er gisteren misschien iets meer dan 1.000 in de Overpoort. Dus dat is maar een klein percentage. Los daarvan keur ik hun gedrag niet goed, maar ik heb er wel begrip voor.”



