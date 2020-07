Capitole blijft gesloten, ook voor kleine evenementen: “Voor 200 keer 20 euro kunnen we nog geen deur open doen” Jill Dhondt

23 juli 2020

16u09 0 Gent Het aantal coronabesmettingen stijgt weer. Slecht nieuws dus voor de evenementensector. Het aantal toeschouwers in theater-, film- en concertzalen zou op 1 augustus verhoogd worden naar 400, maar die versoepeling komt er gezien de omstandigheden niet. Daarom besloot het management om Capitole in Gent gesloten te houden, zelfs voor kleine evenementen.

De Capitole in Gent maakt deel uit van dezelfde groep waar ook het Sportpaleis en de Stadsschouwburg in Antwerpen onder vallen. In een interview voor Radio 1 gaf CEO Jan Van Esbroeck aan dat alle concertzalen binnen de Sportpaleisgroep gezien de omstandigheden voor onbeperkte tijd gesloten blijven. “Zolang de huidige beperkingen gelden op het vlak van totaal aantal bezoekers en de afstandsregels, is er geen economische basis om Capitole te openen.”

Van Esbroeck zei in het interview dat het evenmin rendabel is om kleinschalige evenementen te organiseren. “Voor 200 keer 20 euro toegangsgeld kunnen we nog geen deur opendoen.”