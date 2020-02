Canvas onthult geheimen van Lam Gods in nieuwe documentaire Jill Dhondt

09 februari 2020

15u50 5 Gent Canvas pakt uit met een driedelige documentaire over de restauratie van het meesterwerk van Jan en Hubert Van Eyck. In de reportage ‘Geheimen van het Lam Gods, de restauratie van een meesterwerk’ worden ongeziene geheimen en inzichten blootgelegd.

Een ploeg van Canvas kreeg de unieke kans om het hele restauratieproces van het Lam Gods te filmen in het restauratieatelier van het Museum voor Schone Kunsten in Gent. In de reportage leggen restaurateurs, experten en liefhebbers een aantal geheimen bloot die de restauratie ontsluierde.

Geheimen blootgelegd

In oktober 2012 begonnen acht restaurateurs van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium aan de restauratie van het Lam Gods, het wereldberoemde schilderij van de gebroeders Van Eyck. Hun opdracht was bij aanvang heel bescheiden: de fel vergeelde vernissen verwijderen, losse verfschilfers terug vastzetten en slechte retouches verbeteren. Een team van wetenschappers zou de werken op de voet volgen in de hoop antwoord te krijgen op de vragen die al decennialang circuleren in de kunstwereld.

Na anderhalf jaar ontdekten de restaurateurs dat de panelen van het Lam Gods zwaar overschilderd waren. Dat riep heel wat nieuwe vragen op. Hoe komt het dat niemand dat ooit gezien heeft? Wat rest er nog van het origineel? Waarom werd het lam overschilderd? Wat moet er met de duif gebeuren die niet door Van Eyck zou geschilderd zijn? Welke gebouwen zijn er tevoorschijn gekomen? Heeft Van Eyck de skyline van Gent geschilderd of een imaginaire stad? Op deze en veel meer vragen wil de documentaire een antwoord formuleren.

De documentaire is vanaf zondag 16 februari te zien op Canvas.