Campus Atelier in Nieuw Gent mag drie jaar langer blijven

Erik De Troyer

25 augustus 2020

15u44 0 Gent De stad Gent heeft de samenwerking met kunst- en knutselatelier ‘Campus Atelier’ verlengd. In 2017 werd de voormalige drankencentrale aan de De Pintelaan omgebouwd tot een plek waar plannen voor de buurt bedacht werden. Zo bouwden jongeren er een eigen skatepiste, maakten bewoners bankjes en paviljoenen voor in de straten, enzovoort.

De samenwerking liep tot dit jaar maar wordt nu verlengd tot 31 december 2023. Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) en schepen Astrid De Bruycker (sp.a) bezochten het initiatief vandaag. “De grote kracht van Campus Atelier’ is de ongedwongenheid, het werken op maat en de aanwezigheid op straat. Zo komen steeds nieuwe mensen in de buurt in aanraking met de werking op een laagdrempelige manier”, aldus schepen De Bruycker.

Burgemeester De Clercq benadrukte dat het atelier past in de grote vernieuwingsoperatie voor Nieuw Gent. “Voor de buurtorganisaties en het vrijetijdsaanbod voor Nieuw Gent alleen hebben we 3,2 miljoen euro uitgetrokken voor de komende drie jaar”, zegt hij.