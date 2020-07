Camping Stropke mag blijven. Stad en uitbater Freddy Dhondt vinden overeenkomst Sabine Van Damme

21 juli 2020

14u17 0 Gent Camping Stropke is gered. Net geen jaar nadat HLN aan het licht bracht dat dit prachtig sociaal project zou moeten verdwijnen om plaats te maken voor meer groen – terwijl de camping op zich al groen is – heeft de stad een compromis bereikt met uitbater Freddy Dhondt. “We zijn het project inderdaad erg genegen”, zegt schepen Astrid De Bruycker, die er intussen al enkele keren langs ging. “Zolang dit concept blijft, blijft Camping Stropke bestaan.”

Freddy Dhondt van Camping Stropke, verscholen langs de Sneppebrugstraat, reageert uitgelaten en emotioneel. De camping die hij met hart en ziel open houdt, is gered. En het gaat niet eens over de camping op zich, wel over de mensen die Freddy er terug op de rails zet. Bij ’t Stropke komen mensen terecht die door omstandigheden nergens anders meer terecht kunnen. Freddy vangt hen op, omarmt hen met liefde, integreert hen in de warme gemeenschap die ’t Stropke is, en helpt hen zelf terug aan een job. Zo kunnen ze, als ze dat willen, sparen en terugkeren naar de maatschappij. Maar vele bewoners blijven gewoon op ’t Stropke hangen, omdat ze er een nieuwe familie hebben gevonden.

Toch moest camping ’t Stropke volgens het stadsbestuur verdwijnen, om plaats te maken voor groen. Het gebied, eigendom van SoGent, was immers opgenomen in een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan, dat een groengebied moet creëren tussen de Watersportbaan en het station. Daardoor zou Camping Stropke zonevreemd worden, en moeten verdwijnen in 2024. De camping zit daar nochtans al meer dan 40 jaar. “En ja, vroeger was dat een probleemcamping, met drugsdealers en ander crapuul”, geeft Freddy toe. “Maar sinds ik deze plaats in 2016 overnam, is alles veranderd.” Na veel protest ging het stadsbestuur dan toch in overleg met uitbater Freddy. (Lees verder onder de foto)

“Ik ben inderdaad verschillende keren langs gegaan bij Freddy”, zegt schepen Astrid De Bruycker (sp.a) nu. “We zijn ervan overtuigd geraakt dat zijn project een absolute meerwaarde is voor Gent. Dus hebben we besloten de camping te laten bestaan. We hebben een mooi compromis gevonden rond wandel- en fietspaden die er zullen passeren, zodat het groengebied dat er zal komen toch één geheel zal worden. Maar zolang ’t Stropke het mooie sociaal werk verricht dat er vandaag is, mag het dus blijven.”

Nochtans was het stadsbestuur eind 2019 nog beenhard voor de camping. ’t Stropke moest en zou verdwijnen. Zielsgelukkig is Freddy Dhondt nu, dat er na veel gesprekken toch een nieuwe overeenkomt met hem wordt afgesloten. Het huurcontract tussen hem en SoGent, wordt na 2023 gewoon verlengd. “Natuurlijk gaan we dat vieren, zodra corona dat toelaat”, glundert de man. “Ik ben blij dat ik eindelijk mijn bewoners kan geruststellen.”