Camping afgesloten van de buitenwereld door werken Erik De Troyer

02 juli 2019

18u22 14 Gent De werken op de R4 tussen Flanders Expo en Drongen zorgen er voor dat Camping ‘t Stropke zo goed als afgesloten is van de buitenwereld. “We hebben hier veel zestigers en zeventigers die hier komen voor de rust. Zij moeten nu met hun boodschappen sleuren van de Blaarmeersen naar hier”, zucht Freddy Dhondt.

“Voorlopig is er nog een weg naar de camping omdat er aan de afrit voor de Sneppe enkele betonblokken aan kant geschoven werden. Daardoor kan ik naar hier komen via de pechstrook en over een diepe geul die in de weg is gemaakt. Met mijn pick-up raakte ik daar over, maar met een gewone auto vrees ik er voor.”

Vanaf donderdag zijn we écht voor een paar dagen afgesloten van de buitenwereld. Onze bewoners – de meesten blijven hier voor lange tijd – mogen zich parkeren aan de Eddy Merckx-piste op de Blaarmeersen. Maar dat is zeer ver. Velen komen hier genieten van de natuur omdat ze gezondheidsproblemen hebben. Zij kunnen niet zomaar kilometers sleuren met hun boodschappen.”

De werken moeten ten laatste op 8 juli achter de rug zijn.