Campagne De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

31 juli 2020

17u30

Men zegt weleens dat een campagne voor de volgende verkiezingen begint de dag na de vorige. Wetende dat we alweer bijna 2 jaar geleden onze stem uitbrachten, kunnen we met enige goede wil stellen dat we nu dus in volle verkiezingsstrijd leven. Onze regionale kopstukken doen er tijdens de 6 jaar van hun legislatuur alles aan om hun achterban blij te houden en onderweg extra zieltjes te winnen. Ik benijd hen niet in deze coronacrisis. Hoe werk je aan je populariteit als er weer van alles moet gesloten, uitgesteld en geannuleerd worden door de dreigende 2de covid-19-golf? Onze burgemeester geniet momenteel van een welverdiende vakantie. Of hij ergens in het zuiden onder een palmboom ligt te zonnen of thuis de heg aan het snoeien is, dat weet ik niet. Dat hij zijn moment, zij zonder voorbedachte rade, perfect gekozen heeft, dat weet ik wel. De stad zag zich donderdag genoodzaakt om het Offerfeestgebed in de Gentse moskeeën te verbieden omdat ze een volkstoeloop wil vermijden. Waarnemend burgemeester, de al fel bekritiseerde Filip Watteeuw, had de weinig benijdenswaardige taak om dat aan de Gentse moslims te melden. Wat er ook zou beslist zijn, veel politieke populariteit viel er niet te halen. Laat je het Offerfeest doorgaan, dan krijg je een hoop kritiek van mensen die hun trouwfeesten en communies in het water zagen vallen en 3 maanden hun restaurant moesten sluiten. Laat je het niet doorgaan, dan stuit je op onbegrip bij de moslimgemeenschap. Het is ondertussen een publiek geheim dat ook Conner Rousseau bij de volgende verkiezingen waarschijnlijk een gooi zal doen naar de Gentse burgemeesterssjerp. Hij voerde vorige week alvast campagne vanop het familiejacht, zoals het een socialist betaamt. Of dat coronaproof verliep, kunt u helaas niet meer checken op zijn ijlings afgesloten Instagram.