Campagne Gentse fotografe breekt lans voor Vlaamse Gebarentaal: “Leer jeugd gebarentaal aan in onderwijs” Yannick De Spiegeleir

15 november 2019

16u06 1 Gent Leer kinderen in het lager onderwijs niet enkel het alfabet, maar ook de basis van de Vlaamse Gebarentaal. Dat is het uitgangspunt van de campagne ‘De Warmste Taal’ die de Gentse fotografe Jessica Vereecken deze week lanceerde met de steun van ’s lands beste basketbalspeelster Emma Meesseman. De verkoop van truien met een handgebaar uit de Vlaamse Gebarentaal gaat integraal naar vzw Doof/Jong Vlaanderen. “Mijn zoon Cas verloor zijn gehoor zes jaar geleden op een dag tijd.”

Het idee om truien op de markt te brengen met tekens uit de Vlaamse Gebarentaal komt van de Brugse ontwerpster Janne Helewaut van het label Grey Kids Clothing. Fotografe Jessica Vereecken uit Gent zette haar schouders onder het project. Zes jaar geleden verloor haar zoontje Cas op één dag tijd zijn volledige gehoor toen hij 2,5 jaar oud was. “Ik ben toen als een gek Vlaamse Gebarentaal beginnen leren, in een wanhoopspoging om de spreekwoordelijke afsluiting van mijn zoon met de wereld te herstellen.”

“Toen Janne mij aansprak, nam de creatieve ziel het in mij over. We hebben een bijzondere fotoshoot met de sweaters op poten gezet om de Vlaming zoveel mogelijk te prikkelen voor onze actie ‘De Warmste Taal’. Met de foto’s willen we de warmte en intimiteit van lichaamstaal en zintuiglijkheid in beeld gieten.”

Gebarentaal aanleren op school

De campagne geniet de steun van Emma Meesseman, ’s lands beste basketbalspeelster is zelf slechthorend. “Ik ben de Vlaamse Gebarentaal zelf nog niet machtig, maar wil het wel graag leren. Als de basiskennis ervan zou aangeleerd worden in het lager onderwijs zou dit heel veel betekenen voor dove en slechthorende mensen.”

Dat het aanleren van de Vlaamse Gebarentaal op school geen utopie hoeft te zijn, bewijzen ze nu al op Daltonschool De Kleine Icarus in de Ledeganckstraat. Tasha Peeters leerde zelf Vlaams Gebarentaal omdat haar dochter Mies (8), leerlinge van de Kleine Icarus, slechthorend is. Ze geeft op regelmatige basis lessen gebarentaal in de school. “In de kleuterklas werd heel de klas al betrokken. Dat was een grote hulp voor Mies. Zelf heb ik de leerlingen op school al een liedje aangeleerd en het alfabet in gebarentaal. Je merkt dat de kinderen het niet enkel gebruiken in de klas, maar ook op de speelplaats. Elke taal is voor hen ‘cool’ natuurlijk als niet iedereen die begrijpt (lacht).”

Voor meer informatie over de actie kan je surfen naar de Facebookpagina van De Warmste Taal. De actie kadert in de Warmste Week van Studio Brussel.