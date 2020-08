Camera’s verdwijnen uit Brugse Poort: “De rust is teruggekeerd in de wijk” Cedric Matthys Sabine Van Damme

27 augustus 2020

13u13 8 Gent De twee camera’s die de Gentse politie plaatste in de Brugse Poort worden binnenkort verwijderd. Dat laat burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) weten. 16 andere camera’s in het stadscentrum blijven dan weer wel hangen. Die gebruikt de politie om na te gaan of de coronamaatregels gerespecteerd worden.

“Nu de rust is teruggekeerd in de wijk, volgen we het advies van de politie om de camera’s niet te verlengen.” Met enige trots kondigt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) in een persbericht aan dat de situatie in de Brugse Poort opnieuw onder controle is. Sinds 5 juni prijken er op het Seghersplein, in het centrum van de wijk, twee camera’s. Die kwamen er nadat een groep Tunesische dealers de sfeer aan het verzieken waren. Buurtbewoners schreven een open brief én de stad greep in. Nu er al even geen incidenten meer zijn vastgesteld op het plein, adviseerde de politie om de tijdelijke camera’s te verwijderen.

“Camera’s plaatsen blijft een uitzonderlijke maatregel voor uitzonderlijke omstandigheden”, legt De Clercq uit. “We moeten ze altijd weloverwogen inzetten. Het blijft een middel, geen doel op zich. Onze politie blijft sterk aanwezig in de wijk, zowel zichtbaar als anoniem. De inspecteurs blijven kort op de bal spelen, in de Brugse Poort en in andere wijken van onze stad.”

Samenscholingen

Hoewel de camera’s op het Seghersplein verdwijnen, blijven 16 andere camera’s in het stadscentrum nog zeker tot eind oktober hangen. Deze camera’s zijn sinds 9 juli operationeel en worden gebruikt om na te gaan of de coronamaatregels gerespecteerd worden. De politie kijkt vanop afstand of er geen te grote drukte ontstaat op bepaalde plaatsen en stuurt haar ploegen gericht aan. Nu de scholen openen en het studentenjaar opstart, adviseerde de politie om de camera’s wat langer te laten hangen. “We moeten absoluut waakzaam blijven”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Het virus is nog steeds aanwezig en de federale maatregelen blijven van kracht. Met de camera’s kunnen we snel ingrijpen mochten er samenscholingen ontstaan.”