Caféuitbaters aan de vooravond van de verstrengde maatregelen: “Financieel wordt dit opnieuw een ramp” Dylan Vermeulen

08 oktober 2020

00u58 0 Gent Vanaf vrijdag 10 oktober worden de nieuwe coronamaatregelen van kracht. Voor de cafés betekent dit: sluiten om 23 uur en maximaal 4 personen aan één tafel (tenzij ze onder één dak wonen). Voor de restaurants verandert er voorlopig niks. “Hoe we dit gaan oplossen weet ik niet, we mogen weer beginnen puzzelen”.

De terrassen lopen aan de vooravond van de verstrengde maatregelen nog goed vol, volgens de maatregelen die momenteel van kracht zijn. In Overpoort worden de studenten geteld om een te grote massa te vermijden. Studenten en andere cafégangers kunnen nog 2 dagen genieten van het gezelschap van meer dan vier personen per tafel tot 1 uur ‘s nachts. Vanaf vrijdag is het daarmee afgelopen. Dan moeten de cafés sluiten om 23 uur en kan er maximum met vier personen aan één tafel gezeten worden.

Alles te herdoen

In de Overpoort zaten de terrassen nog aardig vol. Studenten genieten van de laatste momenten waarop ze met hun groep vrienden kunnen uitgaan. “Het is wel flink balen natuurlijk dat het voor ons om 23 uur zal stoppen elke avond. Ik had mijn eerste jaar toch anders voorgesteld. Ik kon ondertussen wel leven met de maatregelen, maar nu vind ik het toch wel ver gaan. Ik ga me vanavond en morgen toch nog goed amuseren en daarna zien we wel”, zegt een eerstejaarsstudent Politieke Wetenschappen”.

Ook voor de cafébazen zelf is het onduidelijk hoe ze die nieuwe klap zullen verwerken. “We moeten nog bekijken hoe we alles zullen regelen. Onze terrassen zijn momenteel reglementair opgesteld voor de huidige maatregelen, maar dat moet dus allemaal opnieuw herzien worden. Maar we hebben geen andere keuze jammer genoeg”, zegt Alain De Meyer van café Pallieter en Vagant.

Beste uren vallen weg

Net buiten de Overpoort bevindt zich café De Kroon, waar de eerste vrouwelijke kampioene biertappen vandaan komt. Zij hebben hun terras maximaal kunnen uitbreiden om de klanten op een zo veilig mogelijke manier te bedienen. “Alle maatregelen die wij getroffen hebben zijn voor niks geweest. Mijn hele infrastructuur is er op voorzien dat ik 6 personen per tafel kan posteren. Met die huidige maatregelen verlies ik dus per tafel 2 klanten”, zegt uitbaatster Virginia Verniest.

Maar dat is voor haar niet de grootste zorg. “Het ergste van al vind ik dat we de interessantste uren kwijt zijn. Tussen 23 uur en 1 uur verkopen wij het meeste drank. Want wie gelooft dat de studenten vroeger op café zullen komen, die gelooft nog in sprookjes.”

Het ergste van al vind ik dat we de interessantste uren kwijt zijn. Tussen 23 uur en 1 uur verkopen wij het meeste drank. Want wie gelooft dat de studenten vroeger op café zullen komen, die gelooft nog in sprookjes. Virginia Verniest, uitbaatster van café De Kroon

Wat na 23 uur?

Alain De Meyer van café Pallieter en Vagant stelt zich vragen bij de maatregelen. “Denken ze nu echt dat de studenten na 23 uur braaf naar huis zullen gaan? Na 1 uur kan je een avond al besluiten, maar om 23 uur begint voor hen de avond pas. Naar mijn mening zullen de studenten andere oorden opzoeken, dus in termen van coronapreventie denk ik niet dat het vroeger sluiten van de cafés een doordacht idee is.”