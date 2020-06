Cafés willen terrastoren bouwen op Korenmarkt, maar krijgen geen toestemming Jill Dhondt

09 juni 2020

13u54 2 Gent De horeca mag de deuren opnieuw openen, wat naast opluchting ook puzzelwerk betekent. Wie weinig binnenruimte heeft, kan vaak onvoldoende gasten zetten om rendabel te zijn. Stellingbouwer Michel Van den Brande, bekend van het televisieprogramma ‘The Sky Is The Limit’, bedacht een oplossing: een terrastoren. Hij kreeg meteen aanvragen uit elke hoek, waaronder van enkele café-uitbaters op de Korenmarkt in Gent. Het stadsbestuur ziet dat echter niet zitten.

De eerste terrastoren plaatste Michel op de parking van een frituur in Beveren, maar interesse is er van overal. Vrijdag start Kontrimo met het plaatsen van een terras op de parking van Het Witte Paard in Blankenberge, op een terrein van 300 vierkante meter. Een viertal cafébazen uit Gent hebben ook al belangstelling getoond om een terrastoren te zetten op de Korenmarkt.

Zo hoog als gewenst

“De toren kan enkel gezet worden als er voldoende plaats is”, geeft Michel aan. “Eerst zetten we het terras op de begane grond op een hoger niveau, drie meter daarboven komt er een tweede terras. Door in de hoogte te werken, kan de terrasruimte verdubbeld worden. Een houten trap van twee meter breed zorgt ervoor dat de klanten elkaar op een veilige manier kunnen kruisen. Hoe hoog de toren kan gaan? The sky is the limit. In principe kunnen we zo hoog gaan als we willen. Als de klanten dat vragen, en als daar toestemming voor is, kunnen we een toren van tien verdiepingen zetten. Maar het belangrijkste is dat de gasten genieten van een terrasje.”

Hart onder de riem

Michel zou met plezier een terrastoren op de Korenmarkt zetten, maar is geen uitdrukkelijk vragende partij. “We steken er financieel meer in dan we eruit halen”, zegt hij. “We vragen 42 euro per vierkante meter, montage en demontage inbegrepen, dat is lager dan de kostprijs. We doen het om de horeca te helpen. Als uitbaters geen terrastoren zien zitten, maar wel kunnen uitbreiden op een andere manier, zijn we even tevreden voor hen. Hoe meer gasten er kunnen buitenzitten, hoe beter.”

Geen torens in binnenstad

De besprekingen met de cafébazen lopen nog, maar het Gentse stadsbestuur laat reeds weten dat het voor dergelijke terrastorens geen toestemming zal verlenen binnen de R40. “We gaan niet in op die vraag”, zegt schepen Filip Watteeuw (Groen). “We willen geen dergelijke torens in de binnenstad. We hebben al heel wat ruimte vrijgemaakt voor een vergroting van de terrassen, of zijn daar nog mee bezig. De diensten hebben hun handen daar al mee vol. Voor buiten de R40 kan het wel bekeken worden.”