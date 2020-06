Cafés mogen binnenkort open, maar kan dat wel met huidige regels? Overpoort en andere ‘nightlife’ blijven alvast dicht



Sabine Van Damme

01 juni 2020

06u30 0 Gent Bezoek toegelaten sinds moederdag, en cafés open voor vaderdag. Iedereen kijkt er naar uit, maar kan dat wel, volgens de regels die nu voorliggen? Met een sluitingsuur om middernacht uur en de verplichting om te zitten, wordt alvast de hele Overpoortstraat uitgesloten. En als ook de verplichting blijft om glazen in een vaatwas te steken, zit driekwart van de andere etablissementen ook in de problemen.

De meeste horecabazen reageren liever nog niet publiekelijk, omdat ze denken dat er nog niks ‘officieel’ beslist is. Nochtans is het plan dat voorligt wel goedgekeurd door de ministers, en zal de Veiligheidsraad er nog weinig aan veranderen. Maar dat het moeilijk wordt, dat staat vast. Volgens de huidige regels die voorliggen zelfs quasi onmogelijk. Ergst van al is de verplichting om alle glazen na elk gebruik te wassen op minstens 60 graden. Dat betekent dus: een vaatwasmachine. En in de meeste cafés is die niet aanwezig. Bierglazen worden namelijk standaard in koud water gespoeld. Een speciale machine specifiek voor glazen kost al snel 4.000 euro, en zonder plaatsing of voorzien van afvoer.

Ook onmogelijk: nightlife. Alles was Overpoortstraat is, behalve misschien de bowling, maar ook Charlatan of Planché om er maar enkelen te noemen, kunnen zich niet aanpassen aan de huidige regels. Sluiten om 24 uur, terwijl daar dan pas begint te leven. Verplicht zitten aan tafels, terwijl die cafés helemaal geen zitmeubilair hebben. Maximum 80 decibel, of zo goed als geen muziek. Aanpassen kan altijd, maar niemand gaat om 15 uur naar de Charlatan om een koffie te drinken natuurlijk.

Als de sluitingspremie doorloopt, zullen sommige cafés misschien gewoon dicht blijven Cafébaas

En dan zijn er nog de praktische beslissingen. Heel wat cafés zijn heel klein van oppervlakte. Denk bijvoorbeeld Galgenhuisje, café De Turk, ’t Geduld, en zo zijn er veel. Met verplicht anderhalve meter tussen de tafels in, kan daar quasi geen volk meer binnen. Alleen op terras werken is een optie, maar als er ook een klein terras is, is dat niet rendabel. Het is ook gewoon niet logisch dat er afstand moet gehouden worden op een caféterras, terwijl aan de Graslei iedereen wel gezellig opeengepakt aan het water zit. “Geeft niet, als dat de regels zijn, dan lossen we dat wel creatief op”, klinkt het. “Iedereen zal zijn best doen maar de regels wel naar zijn hand zetten, 1,30 meter is ook anderhalve meter he. Veel zal ook afhangen van de financiële maatregelen. Als de sluitingspremie doorloopt, zullen sommige cafés misschien gewoon dicht blijven.”

Spannende dagen dus, voor de horeca. Want als woensdag na de veiligheidsraad eindelijk een datum voor opening bekend zal zijn, en de definitieve regels, dan moeten àlle cafés zich op enkele dagen tijd klaarstomen voor die opening, waarvan iedereen verwacht dat het 8 juni zal zijn. Leidingen spoelen, nieuwe vaten bier laten aanleveren, cafés in regel brengen, ontsmettingsgel inslaan. Werk genoeg alvast.