Cafés en restaurants Oostakkerdorp willen hele zomer ‘horecastraat’

Erik De Troyer

31 mei 2020

11u20 44 Gent De cafés en restaurants op Oostakkerdorp komen met een opmerkelijk voorstel voor deze zomer: een horecastraat. “Laat ons zodra het kan gewoon de straat voorbehouden voor terrassen van de plaatselijke cafés en restaurants. Met de wegenwerken, corona en het waarschijnlijke afgelasten van de oogststoet kunnen we hier allemaal wel een opsteker gebruiken”, zegt Cedric Van der Linden, voorzitter van de dekenij.

Vier horecazaken zijn er aan één zijde van Oostakkerdorp: cafés De Spiegel en The Secret en restaurants Imagine en Rekkatsoo. “De terrassen worden hier normaal gezien op het voetpad gezet. Dat is echter maar een meter of twee breed dus anderhalve meter afstand houden is dan sowieso lastig. Daarom hebben we zelf een plan gedacht en dat voorgelegd aan de stad. Concreet willen we het voetpad en zeker één rijstrook innemen met onze terrassen. De tweede rijstrook zou dan voorbehouden worden voor voetgangers en eventueel voor bussen van De Lijn indien die niet omgeleid kunnen worden”, vertelt Cedric.

“Onoverkomelijk mag dat niet zijn. We doen dit al tijdens de jaarlijkse Oogstfeesten hier. De horeca ligt nu al drie maanden stil door corona. Meer dan waarschijnlijk komt er geen oogststoet, en die is toch goed voor een groot deel van de omzet. We hopen wel nog altijd dat die zal mogen doorgaan. En dan zitten we ook nog eens met al die wegenwerken hier die nog voor een paar moeilijke jaren zullen zorgen. Zo’n horecastraat kan ons door deze coronazomer loodsen”, zegt Cedric overtuigd.

De reactie van de stad op het plan was volgens de bedenkers eerder afwachten. “De stad werkt aan een terrassenplan voor heel Gent maar we hopen toch dat we hier in Oostakker ons eigen plan mogen uitrollen. De situatie is hier anders dan in de binnenstad.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.