Cafés aan de Vlasmarkt omgevormd tot doe-het-zelfzaken Jill Dhondt

17 april 2020

21u01 20 Gent Tuincentra en doe-het-zelfzaken mogen vanaf morgen terug open, en dat bracht de cafés aan de Vlasmarkt op een idee. Voor de grap pasten ze hun uitgangsborden aan, zodat het lijkt alsof zij ook tuincentra of doe-het-zelfzaken zijn geworden. “We zetten de actualiteit wel vaker naar onze hand”, zegt Gerald Claes, voor velen het gezicht van het plein.

Sinds vandaag zijn de Charlatan, de Zeppos, de Gloria, de Bar Des Amis, de Giraf en de Aap geen cafés meer, maar tuincentra of doe-het-zelfzaken. Althans, als je de aangepaste logo’s van de bars mag geloven. “We communiceren graag op een zelfrelativerende manier”, aldus Gerald, mede-eigenaar van de Charlatan, de Jos, en de Gloria. “Het idee kwam van mijn collega Mario Vuylsteke, die heeft dan logo’s ontworpen voor de hele Vlasmarkt. Het is onze manier van ‘goeiedag’ zeggen tegen de wereld. We mogen misschien niet open, maar we kunnen wel een positieve boodschap uitdragen. Het zijn speciale tijden, iedereen heeft het moeilijk, maar wij zeggen zoals altijd: geef niet op, houd de spirit erin.”