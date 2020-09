Cafébaas roept Gentse studenten tot de orde: “Ik wil niet de hele avond ‘mondmasker’ roepen” Cedric Matthys

22 september 2020

18u25 34 Gent A an de vooravond van de tweede feestnacht in de Gentse studentenbuurt wil cafébaas Niels De Puydt (33) zijn stem laten horen. De uitbater van ‘t Krawietelke aan de Blandijnberg merkte hoe veel studenten de regels negeerden en kroop in zijn pen. “Het is voor niemand leuk als ik honderd keer op een avond ‘mondmasker’ moet roepen”, zegt hij.

Toen de lockdown net voorbij was, tapte Niels De Puydt (33) het eerste pintje op Gentse bodem. De cafébaas van studentenkroeg ’t Krawietelke aan de Blandijnberg maakte zich die avond nog financiële zorgen. Hij vroeg zich af of zijn klanten de weg wel zouden terugvinden naar zijn café. Vandaag is het tegengestelde waar. “Het was gisterenavond goed druk”, zegt De Puydt. “Alles bleef binnen de perken, maar het viel me op dat veel studenten de regels negeren. Hoe meer pinten er gedronken worden, hoe sneller de mondmaskers afgaan. Daarom roep ik iedereen op om zijn gezond verstand te gebruiken. Voor ons is het niet tof om de hele avond champetter te moeten zijn.”

Maximaal 1.750 feestvierders

Volgens De Puydt waren het gisteren aan de Blandijnberg geen Overpoort-toestanden. Daar sloot de politie de straat af omdat het te bont werd. Er volgde vandaag overleg tussen burgemeester en de politie. Vanavond komt er een maximumcapaciteit van ongeveer 1.750 feestvierders. Er wordt strenger opgetreden, met boetes. Loopt het nog eens uit de hand, dan gaat de straat onherroepelijk dicht.

Terwijl ik mensen moet wijzen op de regels, wachten anderen om te bestellen. Het is voor niemand leuk als ik honderd keer op een avond ‘mondmasker’ moet roepen Niels De Puydt

“Dat was te verwachten”, geeft ook De Puydt toe. Hij volgde het nieuws rond de Overpoortstraat op de de voet en kroop in zijn pen. Via Facebook vraagt hij aan zijn klanten om de maatregelen beter te respecteren. “Ik werk alleen in mijn zaak", zegt de cafébaas. “Terwijl ik mensen moet wijzen op de regels, wachten anderen om te bestellen. Het is voor niemand leuk als ik honderd keer op een avond ‘mondmasker’ moet roepen. Daarenboven riskeren we stevige boetes. 750 euro boete voor mij als zaakvoerder en 250 boete voor de klant. Dat is het helemaal niet waard.”