Café zonder bier: politie sluit tapkraan van bar in de Overpoort af en neemt alle sterke drank in beslag JDG en VDS

22 oktober 2019

17u42 0 Gent De tapkraan van een nieuwe club in de Overpoortstraat is verzegeld. Dat bevestigt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld).

“De politie heeft de sterke drank in beslag genomen. Dat gebeurde omdat de vergunningen niet in orde waren. De uitbater had geen geldige sterkedrankvergunning en ook geen geldig horeca-attest”, laat burgemeester De Clercq optekenen.

De Gentse politie bevestigt haar actie van vorige week. “Het onderzoek loopt. Meer informatie kunnen we voorlopig niet kwijt”, klinkt het. De bar zou - tot de vergunningen in orde zijn - geen alcoholische drank meer mogen schenken.