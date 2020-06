Café ‘t Krawietelke tapt eerste pint op Gentse bodem na bijna drie maanden lockdown Cedric Matthys

08 juni 2020

Gent In café 't Krawietelke, vlak bij de Blandijn, zijn maandagochtend de eerste pinten in Gent getapt sinds de lockdown. Cafébaas Niels De Puydt (33) deed zijn zaak voor een uurtje open. De vaste klanten genoten met volle teugen.

“We zijn opnieuw open!” Zichtbaar tevreden gooit cafébaas Niels De Puydt (33) om 00.01 uur zijn deur open. De uitbater van ‘t Krawietelke is één van de weinigen in Gent die maandagochtend al voor een klein uurtje opendeed. Om 01.00 uur moest hij verplicht opnieuw sluiten, maar dat hield hem niet tegen om al wat versgetapte pinten te verkopen in zijn café rechttegenover de Blandijn.

“Na bijna drie maanden lockdown ben ik blij dat ik opnieuw klanten kan ontvangen", zegt De Puydt. “Tot de late uurtjes samen met mijn vaste klanten aan de toog hangen zal er niet meteen inzitten, maar ik hoop dat ik het op mijn manier gezellig kan maken. Ik heb me alvast voorgenomen om de komende dagen 7 op 7 open te doen. Na al die tijd thuiszitten, kijk ernaar uit om er opnieuw stevig in te vliegen. Ik heb de gezelligheid gemist.” (lees verder onder de foto)

Minder capaciteit

De zet van de Gentse cafébaas leek alvast geslaagd. De lange houten toog in de bruine kroeg mag voorlopig niet gebruikt worden, maar alle tafeltjes op de benedenverdieping van de zaak waren meteen volzet. Al is de capaciteit dan ook heel wat verminderd. “Normaal gezien telt mijn café zestig zitplaatsen”, legt De Puydt uit. “Nu zijn dat er nog 12 boven en 6 beneden. Ik diende alvast een aanvraag in bij de stad Gent om mijn terras uit te breiden. Verder hoop ik dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt. Ik houd mijn café alleen open en kan ook niet overal tegelijk zijn.”

Hoe de komende maanden eruit zullen zien, is ook voor De Puydt koffiedik kijken. Hij hoopt dat de mensen niet bang zullen zijn om op café te komen, maar verwacht ook nog wat inspanningen van de overheid. “De beloofde btw-verlaging van 21 procent naar 6 procent maakt voor mij weinig uit. Die regeling geldt enkel voor niet-alcoholische dranken én die worden hier niet zo vaak gedronken (glimlacht). Ik heb de afgelopen maanden geleerd hoe belangrijk het is om een spaarboekje te hebben. Hopelijk steekt het virus niet opnieuw de kop op. Dat zou dodelijk zijn voor de horeca.”