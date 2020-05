Café Jan van Gent ‘s nachts versierd voor elfde verjaardag, zonder weten van eigenaar Jill Dhondt

05 mei 2020

15u31 0 Gent Eén van de bekendste kroegen van de streek, de Jan van Gent, heeft dit weekend elf kaarsjes uitgeblazen. De vorige jaren werd de verjaardag van het café in het groot gevierd. Deze keer was er uiteraard niets gepland, of dat dacht eigenaar Tim Jansen toch. Toen hij ’s ochtends langs zijn café passeerde, zag hij dat klanten en buren druk in de weer waren geweest om het terras aan de voorkant feestelijk in te kleden.

Voor het eerst in tien jaar kon Tim Jansen de dag na de verjaardag van zijn café, ’s morgens vroeg naar de bakker. “Verjaardagen van de Jan Van Gent hebben niet de neiging om vroeg gedaan te zijn”, grapt hij. “Door de coronacrisis kon ik voor het eerst vroeg op pad de volgende dag.” Toen Tim zijn deur uitwandelde, zag hij dat zijn klanten en buren ’s nachts ballonnen en slingers hadden opgehangen, en tekeningen met krijtstiften hadden gemaakt op de ramen. “Aan de slingers waren briefjes en kaartjes gehangen in plastic zakjes.”

“Het is eens iets anders, dan een groot feest in het café. Vorige jaren kwam steeds een massa volk langs, waardoor het binnen en buiten vol stond. Dat zorgde voor een gezellige boel, maar deze manier is ook tof. Op de kaartjes stonden zinnen zoals ‘hier heb ik leren werken’, ‘hier heb ik mijn lief ontmoet’ en ‘hier ben ik altijd graag gekomen’. Het is plezant om eens te lezen wat de Jan van Gent voor hen betekent.”

In het geniep

Tim was compleet verrast door de nachtelijke guerrila-actie. “Ik woon in de buurt, en had laat op de avond beweging gehoord aan de achterkant. Omdat er al eens was ingebroken, ben ik achteraan gaan kijken. Vreemd genoeg, heb ik toen niets gemerkt van de tekenaars. Het bleef voor mij een verrassing tot de volgende dag.”

De klanten en buren missen merkbaar hun stamcafé. De vraag is dan ook: wat zal dat geven als de kroeg terug open mag? “We zouden nog een groot feest willen geven voor ons elfde verjaardag, maar dat is afwachten op welke manier. In het buitenland mag maar een deel van de terrassen open, daarom gaan we ons terras uitbreiden. Verder is het koffiedik kijken.”