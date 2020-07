Café: het sluitingsuur onder druk? “Ik drink wel meer dan vroeger, maar niet door het vroegere sluitingsuur” Wietske Vos

10 juli 2020

20u34 0 Gent Gent - Studentes Maëlle Du Bois (19) en Edith De Cock (18), op terras Bar Jan Cremer, Kramersplein

De Overpoortstraat ligt er op een vrijdagavond in juli om 19u30 verlaten bij, maar op het terras van Bar Jan Kremer, tussen de Overpoort en het Sint-Pietersplein, vinden heel wat mensen een rustig chillplekje in de ondergaande zon. Beste vriendinnen Maëlle Du Bois en Edith De Cock toasten er op de goede examenresultaten: Maëlle studeerde af aan het middelbaar, Edith studeert farmacie en heeft maar twee herexamens.

Zij zijn van plan vanavond netje om 01u naar huis te gaan. “We doen dat altijd: we houden op onze gsm de tijd in de gaten en ronden af om 00u55”, zegt Maëlle. “En dan vragen we rond: ‘Naar wiens kot gaan we nu?’ En dan zetten we het feestje nog even verder, maar bescheiden, hoor. (lacht) We hopen ervoor beloond te worden met een later uitsluitingsuur binnenkort. Hoewel… ” “We zouden beter afwachten, het aantal besmettingen stijgt alweer”, vult Edith aan. “Liever nog een tijdje om 01u naar huis, dan weer een periode helemaal niets en binnenblijven.”

Wat ook vóór het huidige sluitingsuur pleit, is dat het de uitgaanders een stukje beschermt tegen zichzelf. “Om 2u of 3u, als je wat meer gedronken hebt, ga je al sneller dansen, en dan is het om zeep”, voorspelt Maëlle. “Dansen mag immers niet, zeker niet te dicht tegen elkaar. Dus liever nog een tijdje volhouden zoals het is.”

De meisjes geven aan dat hun drinkgedrag op café niet echt veranderd is sinds de heropening van de cafés en de invoering van het sluitingsuur. Maëlle: “Je weet dat je er het maximale moet uithalen, dus ik geniet er extra van.” Edith: “En we gaan wat vroeger op de avond, zoals nu.”

Beiden geven wel meer te drinken dan vroeger, maar dat staat los van het vroegere sluitingsuur. Maëlle: “Dat is al begonnen door de quarantaine zelf. Je hebt minder te doen, dus je start vroeger met aperitieven en zo. (lacht) En dat is er niet op verbeterd sinds de examens afgelopen zijn.”