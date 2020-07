Café Fatima staakt: “Als de situatie echt zo ernstig is als beweerd, waarom sluiten ze dan niet meteen de cafés?” Jill Dhondt

31 juli 2020

17u58 2 Gent Café Fatima in de Struifstraat ziet het niet haalbaar om nog open te blijven met de verstrenging van de regels. Vijftien of tien personen was nog doenbaar, maar werken met bubbels van maximum vijf personen is een nuloperatie. Uitbater Tijl Vermeersch zet het daarom op een staken. “We mogen open blijven, maar we hebben geen volk en op een vergoeding kunnen we niet rekenen.”

Tijl merkt dat de strengere maatregelen zorgen voor meer angst onder de klanten. “Mensen worden bang gemaakt om op café te gaan, terwijl we ons best hebben gedaan om alles veilig te laten verlopen. Sinds de mondmaskerplicht loopt de stad leeg. Als er klanten zijn, zitten we met een constante stress dat we serieuze boetes zullen krijgen als ze de regels niet naleven.”

Tot de regels weer losser worden, blijft café Fatima dus toe. “Als de situatie echt zo ernstig is als beweerd, waarom sluiten ze dan niet meteen de cafés? Ik vermoed omdat ze geen geld hebben om vergoedingen te geven. Nu is er een verdoken lockdown waarin wel onze job mogen uitoefenen, maar we geen klanten of vangnet hebben. Ik hoop uiteraard dat de regels snel versoepelen, maar ik vrees dat de situatie enkel maar erger gaat worden. Wat je in Antwerpen ziet, gaat volgens mij ook naar hier komen.”