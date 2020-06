Café Fatima blijft nog even dicht: “Ik wil zien hoe het allemaal loopt” Wouter Spillebeen

08 juni 2020

18u12 0 Gent Nu de meeste cafés de deuren weer openen, blijven de uitbaters van café Fatima in Gent erbij dat het voor hen nog geen goed idee is om al mensen te ontvangen. “Ik wil nog afwachten hoe het loopt”, zegt Tijl Vermeersch.

Eerder legde uitbater van café Fatima Tijl Vermeersch al uit in onze krant waarom hij nog niet zou openen. “We zijn een kleine kroeg, spontaniteit en gezelligheid zijn onze corebusiness. Ons café is alles wat deze coronamaatregelen net proberen te vermijden”, vertelde hij. “We hebben een grote toog en een smal café”, verduidelijkt hij vandaag. “We zouden maar twee tafeltjes kunnen zetten, in dit weer is dat niet interessant. Als het weer beter wordt, kunnen we wel een paar tafeltjes buiten zetten, dat is wat anders.”

Ook nu overal in Gent cafés open gaan, wacht Tijl liever nog af hoe de horeca de komende dagen evolueert. “De regels zijn heel streng en ik wil zien hoe het nu allemaal loopt. Daarom wachten we beter nog een beetje.” Op 20 juni wil Tijl wel graag openen om zijn 40ste verjaardag te vieren.