Café De Kleine Kunst staat over te nemen Yannick De Spiegeleir

13 januari 2020

18u05 4 Gent Na vijf jaar als uitbater zoekt Brechtje Vander Poorten een overnemer voor het bekende café De Kleine Kunst in de Visserij.

Vander Poorten nam in 2015 het roer over van het café op de hoek van de Forelstraat en Lousbergskaai. Ook onder haar bewind bleef de Kleine Kunst een populaire plek in de buurt waar je regelmatig een gesmaakt optreden kan meepikken. “Met de meeste buren had ik van bij het begin een goede verstandhouding. Al ontsnapt geen enkel café in een woonbuurt er tegenwoordig aan dat één of twee buren dwars liggen.”

Passie

“Het is al langer mijn droom om een échte muziekclub te openen in Gent en die sprong wil ik nu écht wagen, maar eerst wil ik een overnemer vinden. Die hoeft het huidige concept niet te kopiëren, maar ik ben wel op zoek naar iemand met passie die rekening houdt met de ziel van deze plaats. Tot ik iemand gevonden heb, blijf ik De Kleine Kunst gewoon openhouden.”

Meer info op de Facebookpagina van De Kleine Kunst.