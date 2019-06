Café Chantant Wondelgem zet extra man op podium Sabine Van Damme

14 juni 2019

12u07 4 Gent De gekende Café Chantant van Jan Gorleer en Hubert Van Rietvelde gaat opnieuw door in Wondelgem tijdens de Gentse Feesten. En het olijke duo krijgt versterking op het podium, van niemand minder dan Wim Bartholomeus.

Café Chantant vond je vroeger op elke hoek van de Gentse Feesten, maar is nu een genre dat met uitsterven is bedreigd. Maar Jan Gorleer en Hubert Van Rietvelde houden de Gentse meezingers voorlopig nog stevig in leven. Dat doen ze tijdens de Gentse Feesten al enkele jaren in Wondelgem, in de zaal in de Sint-Godelievestraat. Dat is dit jaar niet anders, alleen komt Wim Bartholomeus hun prestaties versterken. Wim is de zoon van Willy Bart, met wie Hubert in lang vervlogen tijden nog samen speelde in de toenmalige Tartuffe tegenover het stadhuis. Als Willy Bart dan een ‘potpourri’ inzette, durfde Hubert al eens naar café Den Turk verdwijnen. Met Wim mee op het podium heeft Hubert beloofd dat niet te doen, maar dan vooral omdat Den Turk te ver van Wondelgem ligt.

Café Chantant in zaal Godelieve gaat door op 20, 21, 22, 23 en 24 juli. Ontbijtbuffet van 9.00 tot 10.15 uur aan 18 euro, en dan bent u zeker van een zitplaats. Reserveren (0477/62 47 00) moet wel snel, want de verkoop gaat snel! Café Chantant zelf, van 11 tot 13 uur, is gratis. www.feestzaal-sint-godelieve.be.