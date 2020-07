Café Chantant doet even vergeten dat er geen officiële Feesten zijn Sabine Van Damme

19 juli 2020

15u55 0 Gent Ze zijn verhuisd met hun Café Chantant, van Wondelgem Ze zijn verhuisd met hun Café Chantant, van Wondelgem naar de kerk in de Eeklostraat in Mariakerke. Voor de rest is er aan het concept van Hubert Van Rietvelde, Jan Gorleer en Wim Bartholomeus niets veranderd. Of misschien toch: het is gezelliger dan ooit.



Café Chantant. Het was binnengaan met mondmasker, handen ontsmetten, ontbijt aan tafel geserveerd, en in een kerk. Een beetje onwennig allemaal. Maar zodra Hubert, Jan en Wim hun ‘gruute muile’ opentrokken op het podium, zat de ambiance erin. Iedereen zong mee, het was even plezant als toen nog nooit iemand van corona had gehoord. Meer nog, in de mooi uitgelichte kerk was het zelfs gezelliger dan ooit. Even corona vergeten, even vergeten dat 2020 een jaar zonder Gentse Feesten is, de mensen hadden er duidelijk deugd van. Het Café Chantant speelt nog enkele keren maar is volledig uitverkocht. Al bestaat de kans dat, als het lief genoeg wordt gevraagd, er nog wel ergens een coronaproof plekje te vinden is. Het proberen waard, via cafechantant2020@gmail.com of 0497/27.17.74